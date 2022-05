Nikto nevie podľa Zelenského predpovedať dĺžku trvania vojny, receptom na ochranu Ukrajiny sú finančná pomoc a sankcie (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že hoci obyvatelia jeho krajiny robia všetko, čo môžu, aby vyhnali Rusov, „nikto dnes nevie predpovedať, ako dlho bude táto vojna trvať". „Bohužiaľ to nebude závisieť len od nášho ľudu, ktorý už teraz zo seba vydáva maximum," povedal prezident vo večernom videopríhovore k národu. „Bude to závisieť od našich partnerov, od európskych krajín, od celého slobodného sveta," dodal.Zelenskyj vyjadril vďaku všetkým tým, ktorí pracujú na posilnení sankcií voči Rusku a zvýšení vojenskej a finančnej podpory Ukrajine. „Je to jediný recept na ochranu slobody tvárou v tvár ruskej invázii. A pre západné štáty to nie je jednoducho výdavok. Nie je to o účtovníctve, je to o budúcnosti", povedal ukrajinský prezident.