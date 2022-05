Taliansko zorganizuje stretnutie, ktorého cieľom bude snaha zamedziť potravinovej kríze

14.5.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansko v júni usporiada stretnutie na ministerskej úrovni s ďalšími stredomorskými krajinami, ktorého cieľom bude snaha odvrátiť potravinovú krízu vyvolanú vojnou na Ukrajine.Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio povedal v piatok novinárom v Nemecku, popri stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7, že budúcomesačné stretnutie sa bude zaoberať tým, ako diverzifikovať zdroje potravín, aby sa „zamedzilo potravinovej kríze, ktorá môže viesť k hladomorom a spôsobiť ešte masívnejšie migračné toky“.Di Maio neoznámil dátum, ale povedal, že do tejto iniciatívy bude zapojená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme. Taliansko je podľa neho „veľmi znepokojené tým, čo sa deje v Stredozemnom mori, napríklad v súvislosti s obilnou krízou“.Ukrajina je jedným z najväčších svetových vývozcov obilia. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že majú tony obilia, ktoré by sa normálne vyvážali na plavidlách v Čiernom mori, ale ruské útoky na južnú Ukrajinu znemožnili prepravu touto cestou.