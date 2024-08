Nina Poláková bude opäť viesť Balet SND, pomohol zásah ministerstva kultúry

13.8.2024 (SITA.sk) - Nina Poláková sa utorkovým dňom vracia do Slovenského národného divadla (SND) a pokračuje na pozícii riaditeľky Baletu SND. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR vo svojom stanovisku. Odvolanie Polákovej 8. júla 2024 sa podľa rezortu udialo v rozpore so Štatútom SND, keďže ten si vyžaduje prerokovanie takýchto krokov s ministerkou.Vedenie ministerstva kultúry rokovalo s Ninou Polákovou na pôde rezortu 8. augusta.„Rozhovor s Ninou Polákovou vniesol veľa svetla do praktík bývalého riaditeľa SND a prečo musela zo svojej funkcie na začiatku júla nedobrovoľne odísť. My na ministerstve kultúry veríme, že jej návrat prispeje k stabilizácii situácie v Balete SND a k pokračovaniu jeho úspešného rozvoja,“ skonštatovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).