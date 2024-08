Ukrajinci chcú zaútočiť čo „najhlbšie“ v Kurskej oblasti, na to ale potrebujú povolenie od spojencov

Základňa odpornej vojny

Terčom viac ako dvetisíc úderov

Oslobodenie pohraničných oblastí

13.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí predstavitelia opätovne vyzvali svojich medzinárodných partnerov, aby definitívne ukončili akékoľvek zákazy používania rakiet na ciele na území Ruska.Požadujú od západných spojencov, aby ukrajinské sily mohli zaútočiť čo „najhlbšie“ v Rusku, ako napríklad v Kurskej oblasti. „Toto je vojna bez pravidiel,“ odôvodňujú svoju požiadavku podľa webu denníka AS.„Kurská oblasť, rovnako ako každá iná pohraničná oblasť Ruska, je základňou odpornej vojny, ktorú Rusi preferujú. Toto je vojna bez pravidiel vojny,“ povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak Zdôraznil legitímnosť Ukrajiny zasiahnuť ruské územie, pretože nepriateľ ho využíva na uskladnenie svojho vybavenia a prípravu „rozsiahlych útokov proti civilnému obyvateľstvu inej krajiny“.Cieľom ukrajinského vniknutia do ruskej Kurskej oblasti je zastaviť ruské cezhraničné útoky a zabrániť Moskve v posielaní ďalších posíl na front v Doneckej oblasti.Uviedol to v pondelok hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj na tlačovej konferencii, informuje spravodajský web Kyiv Independent. Na rozdiel od Ruska sa Ukrajina nesnaží dobyť územie, ale chceme chrániť životy Ukrajincov, povedal Tychyj.„Chcel by som vám pripomenúť, že od začiatku tohto leta bola ukrajinská Sumská oblasť terčom viac ako dvetisíc úderov s použitím raketometov, mínometov, dronov, 255 navádzaných bômb a viac ako stovky rakiet vypálených z Kurskej oblasti,“ konštatoval. Dodal, že Ukrajina nemá dostatočné kapacity, aby uskutočnila údery do hĺbky ruského územia.„Preto je potrebné oslobodiť tieto pohraničné oblasti s pomocou ukrajinských ozbrojených síl od ruského vojenského kontingentu, ktorý útočí na Ukrajinu.“Prienik do Kurskej oblasti podľa hovorcu ukrajinského rezortu diplomacie má tiež brániť Rusku v presune ďalších jednotiek do Doneckej oblasti.