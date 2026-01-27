|
27. januára 2026
Ninis a Balážová zložili v mene výpravy sľub do rúk prezidenta
V poradí XXV. zimná olympiáda sa uskutoční od 6. do 22. februára v Miláne a Cortine d'Ampezzo a predstaví sa na nej dokopy 53 slovenských športovcov, XIV. paralympiáda je na programe od 6.-15. marca.
Zdieľať
Sánkar Jozef Ninis a nevidiaca paralyžiarka Viktória Balážová v utorok v historickej budove Národnej Rady Slovenskej Republiky v Bratislave zložili v mene celej olympijskej a paralympijskej výpravy slávnostný sľub do rúk prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. V poradí XXV. zimná olympiáda sa uskutoční od 6. do 22. februára v Miláne a Cortine d'Ampezzo a predstaví sa na nej dokopy 53 slovenských športovcov, XIV. paralympiáda je na programe od 6. do 15. marca.
Ninis s Balážovou predniesli prítomným slávnostný sľub. V mene celých výprav sa zaviazali rešpektovať a dodržiavať Olympijskú chartu, etické pravidlá a princípy, ktorými sa hry riadia, súťažiť podľa pravidiel a bez dopingu a v ozajstnom športovom duchu. Zároveň sľúbili vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky.
„V mene všetkých športovcov slovenskej výpravy na XXV. zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine sľubujeme účasť pri rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel a v duchu fair play, inklúzie a rovnosti. Spoločne sme solidárni a venujeme sa športu bez dopingu, podvádzania a akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre česť našich tímov, v súlade so základnými zásadami olympizmu, a aby sme prostredníctvom športu robili svet lepším,“ predniesol sľub Ninis a spolu s Balážovou dodali: „Tak sľubujeme!“
Prezident SR následne prijal sľub i dar od oboch výprav, ocenil odhodlanie športovcov a uviedol, že ich víťazstvom a úspechom je už samotná účasť na najväčšom športovom sviatku, kde sa predstavia najlepší športovci na svete. Pellegrini zároveň poďakoval a zaželal všetkým olympionikom, paralympionikom, ich realizačným tímom a trénerom veľa úspechov a šťastia v Taliansku. „Želám vám, aby ste si hry užili a brali ich ako ovocie a plody vašej ťažkej práce. A pre tých, ktorí sa vydali na hry prvýkrát, bude navždy platiť, že ste tam odišli ako športovci a vrátili ste sa ako olympionici a paralympionici,“ povedal prezident.
„Vaša vlasť bude stále s vami. Budeme vám držať palce, fandiť vám, tešiť sa z vašich úspechov a azda budeme pre vás útechou aj vo chvíľach, keď sa všetko nevydarí podľa vašich predstáv. Či už sa vám podarí vyjsť na stupne víťazov, alebo nie, budete pre všetkých, a najmä pre mladú generáciu, pôsobivým príkladom a pôsobivým vzorom. Vaše životné príbehy potvrdzujú, že má zmysel popasovať sa aj s prekážkami a nikdy sa nevzdávať. Aj vy prispejete k tomu, že sa talianske Alpy stanú počas zimnej olympiády územím porozumenia a mieru. Buďte, prosím, hrdými nositeľmi tohto olympijského posolstva,” povedal v príhovore prezident SR. Zároveň vyjadril ľútosť, že sa už vo svete nedodržiava tradícia zastavenia akýchkoľvek vojenských konfliktov počas trvania olympijských hier, ktorá platila po stáročia. „Žiaľ, táto tradícia dnes už pravdepodobne nemá miesto v našich životoch, a preto s ľútosťou budeme musieť skonštatovať, že počas olympijských hier, aj počas paralympijských hier, budú naďalej vo svete rinčať zbrane a umierať ľudia,“ povedal Peter Pellegrini.
Športovcom sa prihovoril aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel: „Dnešný deň je veľmi významný pre slovenský šport. Chcem sa poďakovať v mene všetkých, ktorí sa podieľali na tomto úspechu, nie len športovcom ale aj realizačným tímom, trénerom, funkcionárom a rodinám. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes je výprava pripravená ísť na tento športový sviatok. Olympijské a paralympijské hry sú snom mnohých športovcov a ja vám chcem zagratulovať, že sa vám tento sen podarilo naplniť.“
Na Zimných olympijských hrách 2026 bude Slovensko reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru. Slovensko bude mať výrazné zastúpenie aj paralympiáde, kde bude reprezentovať 29-členná výprava zložená z 24 parašportovcov a piatich zdravých navádzačov paraalpských lyžiarov. „Zimný olympijský príbeh sa začína vo Francúzsku, zimný paralympijský príbeh vo Švédsku a som rád, že tretíkrát tieto hry usporiada Taliansko. Chcem poďakovať aj talianskej vláde, že sa rozhodla ísť do tohto projektu a pevne verím, že záverečné obdobie využijú na dobrú prípravu a aj prostredníctvom veľvyslanca chcem poďakovať za všetko, čo Taliansko urobilo v príprave na tieto hry. Pevne verím, že emóciu, ktorú sme zažili po Paríži, pretavia nielen športovci na svojich športoviskách, ale že sa aj celé Taliansko spojí, pretože privíta celý svet,“ povedal predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.
Pod piatimi kruhmi sa predstaví niekoľko premiantov, medzi nimi aj krasokorčuliar Adam Hagara. „Som rád, že som mohol byť na sľube. Je to veľká česť byť medzi najvyššími predstaviteľmi vlády a medzi najlepšími športovcami na Slovensku. Ešte nie som v Miláne, ale teším sa, že je zo mňa olympionik. Chcem podať čo najlepší výkon a čo najlepšie reprezentovať seba samého.“
zloženie slovenskej výpravy na XXV. zimných olympijských hŕach v Taliansku:
biatlon: Patrik Kristlík (vedúci tímu), Martin Otčenáš, Martin Bajčičák, Jaroslav Kamenský, Daniel Kuzmin, Lukáš Daubner (tréneri), Štefan Lichoň, Ondrej Benka Rybár, Michal Neumann, Fabien Blondeau (servismani), Jakub Hudák, Denius Freudenfeld (fyzioterapeuti). Športovci (6): Šimon Adamov, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová
boby: Zdenka Jagnešáková (vedúca tímu), Milan Jagnešák, Oskars Kibermanis (tréneri aj servisní technici), David Rolet (servisný technik). Športovkyne (2): Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
krasokorčuľovanie: Vladimir Dvojnikov, Alexandra Hagarová (tréneri). Športovec (1): Adam Hagara
akrobatické lyžovanie: Martin Hálek (tréner). Športovkyňa (1): Nikola Fričová.
severské lyžovanie: Jana Búzeková (vedúca tímu), Radovan Cagala (koordinátor tímu), BEHY: behy: Ján Franc, Tomáš Kalivoda (tréneri), Michal Jurčo, Ivan Bukas (servismani). Športovci (3): Peter Hinds, Tomáš Cenek, Mária Danielová. SKOKY: Vasja Bajč, Adrián Kapustík (tréneri). Športovci (2): Hektor Kapustík, Kira Mária Kapustíková.
zjazdové lyžovanie: Branislav Brozman (vedúci tímu v Cortine), Tomáš Žampa (vedúci tímu v Bormiu), Matej Gemza, Milchal Rajčan, Roman Murín, Timotej Takáč (tréneri), Filip Baláž, Patrik Roth, Vladimír Siráň (tréneri a servismani), Petra Hromcová, Paul Delberghe, Svätopluk Kovár (servismani), Kristián Piovarči (fyzioterapeut). Športovci (4): Andreas Žampa, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Petra Vlhová.
ľadový hokej: Miroslav Šatan (generálny manažér), Miroslav Lažo (generálny sekretár), Zuzana Chrenková (manažérka), Vladimír Országh (hlavný tréner), Peter Frühauf, Ján Pardavý, Craig Ramsay, Todd Woodcroft (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (video analytik), Ján Kovačič (kondičný tréner), Pavol Lauko (lekár), Vladimír Čavojec, Martin Babják (fyzioterapeuti), Marek Jenčík, Juraj Stopka (maséri), Peter Jánošík, Tomáš Kyselica (tlačoví atašé). Športovci (25) - brankári: Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek, obrancovia Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Šimon Nemec, útočníci Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč, Tomáš Tatar, tréningoví hráči: Lukáš Cingel, Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo
sánkovanie: Viera Findurová-Bachárová (vedúca tímu), Lukáš Brož (hlavný tréner), Ján Harniš, Rastislav Drajna, Jaroslav Slávik (tréneri), Lukáš Glodžák (fyzioterapeut). Športovci (5): Christián Bosman, Bruno Mick, Jozef Ninis, Viktória Praxová, Desana Špitzová.
skialpinizmus: Francois Alluis, Ján Andrej Cully, Henrieta Horváthová (tréneri), Lukáš Glodžák (fyzioterapeut). Športovci (3): Jakub Šiarnik, Rebeka Cully, Marianna Jagerčíková.
šortrek: Blanka Hympánová, Peter Jeleň (tréneri). Športovkyňa (1): Lea Popovičová.
vedenie výpravy - vedúci: Roman Buček, zástupcovia vedúceho: Boris Demeter, Alexandra Longová, vedúci lekár: Roman Fano, hlavný tlačový atašé: Peter Pašuth, welfare officer: Michala Bednáriková, ďalší lekári: Pavol Lauko, Ivan Macek, Daniela Kňaze Doležalová, Branislav Delej, fyzioterapeut: Andrej Halász.
