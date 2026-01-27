|
Utorok 27.1.2026
|
|Denník - Správy
27. januára 2026
Liga majstrov: PSG, Real či Liverpool čaká v závere boj o prvú osmičku
Štvrtý Liverpool má na konte rovnaký počet bodov ako Real.
Bohatý program s osemnástimi zápasmi v rovnakom čase (21.00 h) prinesie stredajšie záverečné 8. kolo ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Istotu priameho postupu do osemfinále majú pred vyvrcholením dlhodobej časti iba hráči Arsenalu a Bayernu Mníchov. Medzi osmičku najlepších, ktorá sa vyhne play off, sa budú chcieť dostať obhajcovia titulu Paríž Saint-Germain, historicky najúspešnejší klub súťaže Real Madrid či FC Liverpool, ktorý prežíva krízu v domácej Premier League.
Arsenal by sa mohol stať prvým tímom od zavedenia nového ligového formátu LM, ktorý zvládne všetkých osem zápasov bez zaváhania. Pozíciu má na to výbornú, keďže v záverečnom stretnutí čaká „kanonierov“ posledný tím súťaže - kazašský Kajrat Almaty. Arsenal našiel premožiteľa po sérii 13 víťazných zápasoch vo všetkých súťažiach, keď podľahol doma Manchestru United 2:3. „Musíme sa z toho poučiť. Prehry sú súčasťou hry a musíte ich prijať a pripomenúť hráčom, akí sú dobrí. Keď remizujete a prehrávate, vtedy musíte ukázať súdržnosť a jednotu,“ reagoval hlavný tréner Londýnčanov Mikel Arteta po prehre s „červenými diablami“.
Trojbodový zápis na ihrisku Benficy Lisabon prinesie definitívu postupu do osemfinále hráčom Realu Madrid, ktorým patrí s 15 bodmi priebežné 3. miesto. „Bielemu baletu“ stojí v ceste tím vedený ich bývalým kormidelníkom Josem Mourinhom. Lisabončania sú v tabuľke so ziskom 6 bodov až na 29. priečka, no stále majú malú nádej, že sa predstavia v play off, potrebujú však zdolať Real v kombinácii s priaznivými výsledkami ostatných zápasov. Na lavičkách to bude súboj učiteľa so svojím žiak. Mourinho viedol Madridčanov medzi rokmi 2010 až 2013, keď na pravom kraji obrany naskakoval Alvaro Arbeloa - súčasný kormidelník Realu. Napriek ich predchádzajúcemu spojeniu sa Mourinho nedávno vyjadril bez servítky na vymenovanie málo skúseného 43-ročného Španiela za hlavného kouča slávneho veľkoklubu. „Som prekvapený, keď tréneri bez histórie dostanú príležitosť viesť najdôležitejšie kluby na svete,“ vyhlásil počas minulého týždňa 63-ročný Portugalčan. Jeho o dvadsať rokov mladší náprotivok reagoval s pokojom: „Viete čo pre mňa tréner Mourinho znamená. Ak taký tréner hovorí, najmä on, dobre ho počúvam a analyzujem jeho slová.“
Štvrtý Liverpool má na konte rovnaký počet bodov ako Real. „The Reds“ však prežíva turbulentné obdobie a v ohrozenej pozícii je hlavný kouč Arne Slot. Úradujúci anglický šampión nedokázal bodovať naplno v piatich ligových stretnutiach za sebou, no postup do osemfinále má vo svojich rukách. Na Anfielde zavíta azerbajdžanský FK Karabach, ktorý bojuje o historický postup do vyraďovacej fázy a s 10 bodmi mu patrí 18. pozícia. Liverpoolčania hľadajú formu z predošlého ročníka a čoraz viac silnejú špekulácie o zmene na trénerskom poste, na ktorý by mal podľa britských médií zasadnúť bývalý hráč Liverpoolu a v tejto sezóne odvolaný tréner Realu Madrid Xabi Alonso. Duel medzi Liverpoolom a Karabachom má aj slovenskú rozhodcovskú stopu. V pozícii hlavného arbitra ho povedie Ivan Kružliak, na čiarach mu budú asistovať jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom je Peter Kráľovič.
Prekvapením doterajšieho priebehu hlavnej fázy je Tottenham Hotspur, ktorý je v anglickej Premier League až na 14. mieste, no v pohárovej Európe sa mu darí. „Kohútov“ s istotou posunie medzi osem najlepších tímov prípadný triumf nad Eintrachtom Frankfurt. Naopak, v neľahkej pozícii je PSG. Suverén predošlej sezóny figuruje na 6. pozícii s 13 bodmi a v záverečnom kole potrebuje zdolať anglický Newcastle, ktorý je s rovnakým počtom o skóre horší na 7. priečke.
Na pokraji vyradenia zo súťaže je SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. „Partenopei“ si môžu zabezpečiť účasť medzi 24-kou postupujúcich tímov iba v prípade trojbodového zápisu proti FC Chelsea. „The Blues“ figurujú na 8. mieste a takisto potrebujú vyhrať. Motiváciu navyše má súčasný kouč úradujúceho talianskeho šampióna Antonio Conte, ktorý viedol klub zo Stamford Bridge v rokoch 2016 až 2018 a získal s ním titul v Premier League (2016/17). Neapol však prechádza náročným obdobím, naplno dokázal bodovať iba v jedinom z predošlých piatich ligových duelov, pričom počas víkendu prehral na pôde Juventusu 0:3. Contemu chýbajú viacerí hráči, zdravotné problémy do hry nepustia Kevina De Bruyneho, Franka Aguissu, Bena Gilmoura, Mattea Politana, Amira Rrahmaniho, Davida Neresa ani brankára Vanju Milikoviča-Saviča. Po stretnutí so „starou dámou“ vyjadril Conte svoju frustráciu nad maródkou v tíme. Podľa vlastných slov nasadil prvýkrát v kariére hráča, ktorého nevidel na žiadnom tréningu, čím myslel útočníka Giovanneho. Dvadsaťdvaročný Brazílčan prišiel pod Vezuv z Hellasu Verona. „Chlapci potrebujú veľkú podporu od fanúšikov. Prechádzame ťažkým obdobím a očakávam, že naši priaznivci budú tím podporovať,“ vyhlásil 56-ročný Conte.
Na trinástich bodoch je Atletico Madrid, ktoré mupatrí 12. priečka. „Los Colchoneros“ sa v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom naladilo na záverečný súboj proti FK Bodö/Glimt víťazstvom nad RCD Mallorca 3:0. Mimo elitnú osmičku je zatiaľ aj deviata Barcelona s 13 bodmi na konte, ktorú čaká súboj s FC Kodaň. Rovnaký počet má jedenásty Manchester City, ktorý doma hostí turecký Galatasaray Istanbul. Štrnáste miesto patrí s 12 bodmi minuloročnému finalistovi Interu Miláno, „nerazzurri“ nastúpia na pôde šestnástej Borussie Dortmund. „Žlto-čierni“ ešte nemajú s 11 bodmi istotu baráže.
Účasť vo vyraďovacích bojoch prostredníctvom play off o osemfinále si zabezpečilo v doterajšom priebehu dovedna 15 tímov. Postupovú definitívu zatiaľ nepozná 17 mužstiev, pričom kvarteto Kajrat Almaty, FC Villarreal, Eintrach Frankfurt a SK Slavia Praha aj s dvojicou slovenských útočníkov Ivanom Schranzom a Erikom Prekopom sa muselo zmieriť s koncom v prebiehajúcej edícii LM.
Záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
STREDA, 21.00 h:
Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo
PSV Eindhoven - Bayern Mníchov
Paríž Saint-Germain - Newcastle United
Pafos FC - SK Slavia Praha
SSC Neapol - FC Chelsea
AS Monaco - Juventus FC
Manchester City - Galatasaray Istanbul
FC Liverpool - FK Karabach /rozhodujú: Ivan KRUŽLIAK - Branislav HANCKO, Ján POZOR (všetci SR)/
Bayer Leverkusen - CF Villarreal
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
Borussia Dortmund - Inter Miláno
FC Bruggy - Olympique Marseille
Benfica Lisabon - Real Madrid
FC Barcelona - FC Kodaň
Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt
Athletic Bilbao - Sporting Lisabon
FC Arsenal - Kajrat Almaty
Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus
tabuľka po 7. kole:
1. FC Arsenal 7 7 0 0 20:2 21*
2. Bayern Mníchov 7 6 0 1 20:7 18*
3. Real Madrid 7 5 0 2 19:8 15**
4. FC Liverpool 7 5 0 2 14:8 15**
5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15:7 14**
6. Paríž Saint-Germain 7 4 1 2 20:10 13**
7. Newcastle United 7 4 1 2 16:6 13**
8. FC Chelsea 7 4 1 2 14:8 13**
------------------------------------------
9. FC Barcelona 7 4 1 2 18:13 13**
10. Sporting Lissabon 7 4 1 2 14:9 13**
11. Manchester City 7 4 1 2 13:9 13**
12. Atlético Madrid 7 4 1 2 16:13 13**
13. Atalanta Bergamo 7 4 1 2 10:9 13**
14. Inter Miláno 7 4 0 3 13:7 12**
15. Juventus Turín 7 3 3 1 14:10 12**
16. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray Istanbul 7 3 1 3 9:9 10
18. FK Karabach Agdam 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique Marseille 7 3 0 4 11:11 9
20. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS Monaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV Eindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic Bilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos Pireus 7 2 2 3 8:13 8
-----------------------------------------
25. SSC Neapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC Kodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. FC Bruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. FK Bodö/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica Lisabon 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FC 7 1 3 3 4:10 6
31. Union St. Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax Amsterdam 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10:19 4***
34. Slavia Praha 7 0 3 4 4:15 3***
35. FC Villarreal 7 0 1 6 5:15 1***
36. Kajrat Almaty 7 0 1 6 5:19 1***
* - priamy postup do osemfinále
** - istý postup do play off o vyraďovaciu časť
*** - nemožnosť postupu do ďalšej fázy
