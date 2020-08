Nišikoriho štart na US Open je ohrozený, opäť mal pozitívny test na koronavírus

Minimálne príznaky choroby

Clijstersová si doliečuje zranenie

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajšia štvorka mužského tenisového rebríčka Japonec Kei Nišikori mal opäť pozitívny test na koronavírus . Finalista US Open zo septembra 2014 sa práve kvôli výskytu koronavírusu v jeho tele musel odhlásiť z turnaja ATP v New Yorku a ak sa ochorenia nezbaví, príde aj o štart na grandslamovom turnaji US Open.Ten sa začne koncom augusta v areáli Flushing Meadows. "Mám len minimálne príznaky a zostávam v úplnej izolácii," informoval prostredníctvom internetu 30-ročný japonský tenista, ktorému v rebríčku ATP aktuálne patrí 31. pozícia. V prípade štartu na US Open by mal figurovať medzi nasadenými hráčmi.Nišikori tiež doplnil, že otestovať sa nechá opäť v druhej polovici nasledujúceho týždňa. "Keď budem mať ďalšie správy, podelím sa s vami," napísal. Prvý pozitívny test mal Japonec v nedeľu 16. augusta. Kei Nišikori sa okrem spomenutého finále na US Open prebojoval na rovnakom podujatí dvakrát do semifinále, podarilo sa mu to v rokoch 2016 a 2018.Okrem Japonca je stále otázny štart na US Open aj v prípade štvornásobnej grandslamovej šampiónky Belgičanky Kim Clijstersovej . Tá sa pre svalové problémy v oblasti brucha odhlásila z turnaja WTA v NY, aby si pred US Open oddýchla a doliečila sa.Tridsaťsedemročná niekdajšia svetová jednotka ovládla dvojhru žien na US Open v rokoch 2005, 2009 a 2010. Clijstersová sa v roku 2020 rozhodla pre návrat na súťažné dvorce po viacročnej pauze, nefiguruje teda v rebríčku WTA a organizátori US Open jej na štart vo dvojhre aj štvorhre udelili voľnú kartu.