Nissan je proti snahe Renaultu o zlúčení oboch firiem do holdingu

Tokio 13. mája (TASR) - Japonský Nissan Motor je proti obnovenej snahe francúzskeho aliančného partnera Renault zlúčiť obe firmy do holdingovej spoločnosti. Rozhovory o tejto možnosti sa obnovili v apríli, keď nový predseda predstavenstva Renaultu Jean-Dominique Senard najprv predložil generálnemu riaditeľovi Nissanu Hirotovi Saikawovi neformálny návrh. Nissan ho odmietol.Správy o pokračovaní rozhovorov sa objavili pred prípravami na utorkové (14. 5.) zverejnenie výsledkov Nissanu za uplynulý finančný rok, v ktorom vraj dosiahol najnižší prevádzkový zisk za celú dekádu. Dôvodom je pokles predaja v USA, starnutie modelov a produktový cyklus, ktorý je mimo synchronizácie.Návrh na zlúčenie prišiel po najväčších otrasoch v histórii aliancie, ktoré vyvolalo zatknutie jej bývalého šéfa aCarlosa Ghosna.Nissan odmietol komentovať rokovania a zástupcovia Renaultu zatiaľ na žiadosti o komentár nereagovali. Japonská televízia TBS uviedla v pondelok s odvolaním sa na nemenované zdroje, že Renault už predložil Nissanu aj formálnu ponuku na zlúčenie do holdingovej spoločnosti. TBS nespresnila, čo znamená "formálna ponuka", ani kedy bol návrh predložený. Zdroj z Renaultu to poprel a tvrdí, že automobilka nepredložila Nissanu žiadny formálny návrh. Zástupca japonskej firmy odmietol komentovať správu TBS.Hoci francúzska automobilka v roku 2015 súhlasila, že nebude zasahovať do rozhodovacieho procesu predstavenstva Nissanu, finančné oslabenie japonskej spoločnosti by mohlo Renaultu otvoriť cestu k tlaku na fúziu. Zlúčenie by zvýšilo odolnosť oboch firiem v čase, keď automobilový priemysel prechádza radikálnym posunom smerom k elektrickým a autonómnym vozidlám.Návrh, ktorý Senard oživil, počíta s vytvorením holdingovej spoločnosti. Tá by zabezpečila rovnaké vlastníctvo a zastúpenie v predstavenstve obom partnerom s cieľom získať podporu japonskej firmy pre tesnejšiu alianciu. Ale jej šéf Saikawa minulý mesiac údajne odmietol žiadosť Senarda, aby prehodnotil fúziu, tvrdia zdroje.Francúzska a japonská automobilka spolu s tretím partnerom Mitsubishi Motors ročne vyrobia 10,8 milióna automobilov, čo je takmer dvojnásobok globálnych dodávok americkej spoločnosti Ford.Výrobcovia automobilov musia investovať do nových technológií, ak si chcú udržať pozíciu na svetovom trhu, kde prebieha závod o vývoj autonómnych vozidiel, elektromobilov a služby zdieľanej jazdy, ako je Uber.Renault okolo Nissanu opatrne našľapuje. Ich aliancia sa riadi dohodou, ktorá bola naposledy aktualizovaná v roku 2015 s rozsiahlymi úpravami. Tie neboli nikdy zverejnené. Akýkoľvek jednostranný ťah zo strany Renaultu alebo Nissanu by mohol vyvolať boj o kontrolu nad alianciou.Renault vlastní 43 % podiel v Nissane, ktorý má 15 % v Renaulte bez hlasovacích práv. Dohoda z roku 2015 poskytla Nissanu záruky, že Renault nebude zasahovať do jeho riadenia, čo je pre japonskú automobilku kľúčové, pretože najsilnejším akcionárom Renaultu je francúzska vláda.