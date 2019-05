Vypísali výberové konanie na riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava/Tatranská Lomnica 13. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je 27. mája 2019. Informoval o tom Michal Feik z MPRV SR.Kvalifikačnými predpokladmi na pozíciu nového riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním lesníckym, ekonomickým alebo prírodovedným. Uchádzači musia mať za sebou minimálne tri roky v riadiacej funkcii a minimálne 5 rokov praxe v prevádzke lesnej výroby alebo v štátnej správe lesného hospodárstva či v štátnej správe ochrany prírody alebo v štátnej ochrane prírody SR. Novinkou je, že každý uchádzač musí predložiť koncepciu rozvoja príspevkovej organizácie na päť rokov.Štátne lesy TANAP-u sú príspevkovou organizáciou MPRV SR. Vo svojej kompetencii majú starostlivosť o lesné pozemky, drobné vodné toky, plesá, živočíšstvo a ryby na území TANAP, PIENAP a v ich ochranných pásmach. Užívateľom výsledkov týchto činností sú predovšetkým návštevníci parku nielen pri jeho spoznávaní, ale aj pri liečbe, rekreácii či športe. To všetko popri zachovaní prírodného prostredia národných parkov. Štátni lesníci TANAP-u zabezpečujú tiež starostlivosť o lesné ekosystémy a zvieratá, výsadbu stromčekov, spracovanie kalamít a informovanie návštevníkov. Nemenej dôležitou úlohou je údržba, značenie a bezpečnosť turisticky značených chodníkov, lavičiek, odpočívadiel a pod.Podrobnosti o výberovom konaní je možné nájsť na internetovej stránke MPRV SR: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=14205uviedla Gabriela Matečná (SNS), šéfka MPRV SR.