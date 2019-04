Nissan opäť znížil odhad zisku za celý rok, už druhýkrát od februára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 24. apríla (TASR) - Automobilka Nissan vydala v stredu ďalšie varovanie pred slabším ziskom. To ukazuje na prehĺbenie problémov japonského automobilového giganta, ktorý sa snaží zotaviť zo šoku po zatknutí bývalého šéfa Carlosa Ghosna.Firma znížila svoju prognózu čistého zisku v uplynulom fiškálnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2019, na 319 miliárd jenov (2,53 miliardy eur) zo 410 miliárd JPY. Ide už o druhú redukciu odhadu od februára.Problémy, ktoré súvisia s Ghosnovou aférou, vyvolali otázky o riadení spoločnosti.Nissan za dôvod ďalšieho zhoršenia prognózy označilĎalším dôvodom boli podľa automobilkyK zhoršeniu odhadovaného zisku došlo v čase, keď prokuratúra v Japonsku vzniesla proti bývalému predsedovi predstavenstva Ghosnovi už štvrté obvinenie z údajného finančného pochybenia.Vo februári Nissan prvýkrát znížil svoju celoročnú prognózu, pretože zistil, že jeho čistý zisk za 9 mesiacov do konca roka 2018 klesol o 45 %. Spoločnosť to pripísala rastúcim nákladom na suroviny a nepriaznivým menovým kurzom.Prinútilo ju to však znížiť prognózu čistého zisku za fiškálny rok do konca marca na 410 miliárd JPY z predchádzajúcich 500 miliárd JPY.Nissan a jeho partneri v aliancii - Renault a Mitsubishi Motors - sa snažia obrátiť list po zatknutí Ghosna pre finančné pochybenia, ktoré odhalili trhliny v trojčlennej aliancii.V zložitej riadiacej štruktúre Renault (francúzsky štát má v ňom 15-% podiel) vlastní 43-% podiel v Nissane.Francúzsky prezident Emmanuel Macron a japonský premiér Šinzó Abe v utorok (23. 4.) sľúbili svoju podporu aliancii napriek napätiu spôsobenom zatknutím Ghosna.Aliancia Renault - Nissan, ktorá bude oslavovať svoje 20. výročie, je hlavným symbolom priemyselnej spolupráce medzi Francúzskom a Japonskom, uvádza sa vo vyhlásení oboch politikov.Nissan a Mitsubishi Motors takmer okamžite po zatknutí odvolali Ghosna z vedenia firmy, a neskôr odstúpil aj z postu predsedu predstavenstva a riaditeľa Renaultu.Ghosn tvrdí, že obvinenia proti nemu sú súčasťou sprisahania niektorých manažérov Nissanu, ktorým sa nepáčia tesnejšie vzťahy medzi automobilkami.Pred náhlym pádom bol Ghosn oslavovaný ako titán automobilového sektora, ktorý zachránil Nissan pred bankrotom tým, že vytvoril nepravdepodobné spojenectvo s francúzskym Renaultom.Kritici argumentovali, že nie je rozumné pokúšať sa vytvoriť spojenectvo medzi dvoma firmami vzdialenými od seba približne 11.000 kilometrov. Ale Ghosn vďaka tomu znížil náklady a oživil Nissan, čím si získal uznanie za vzácny úspech zahraničného šéfa v japonskej firme.(1 EUR = 125,82 JPY)