Cykloturistický vlak Záhoráčik bude opäť premávať

Bratislava 24. apríla (TASR) – Cykloturistický vlak Záhoráčik začína svoju tretiu sezónu. Bude premávať od posledného aprílového víkendu až do polovice októbra počas víkendov a sviatkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Cyklovlak Záhoráčik bude premávať od 27. apríla do 13. októbra počas víkendov a sviatkov na trase Záhorská Ves – Plavecké Podhradie. V stanici Zobor budú nadväzné prípoje do Bratislavy v oboch smeroch, vrátane prepravy bicyklov. Tento vlak bude premávať trikrát denne. Na trati bude platiť cestovný preukaz bratislavskej integrovanej dopravy.Pri príležitosti dňa otvorenia sezóny bude v sobotu 27. apríla sprístupnená Plavecká jaskyňa so zabezpečenou sprievodcovskou činnosťou, informuje Forman."Cyklovláčik Záhoráčik previezol v minulom roku takmer 8000 ľudí. Sezónne vlakové spojenie využívajú najmä cykloturisti, turisti, ale aj rodiny s deťmi. BSK preto v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko v tomto projekte pokračuje aj v roku 2019," vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.