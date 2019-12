Nissanu odporučili udeliť pokutu za podhodnotené údaje pre Ghosna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 10. decembra (TASR) - Japonská Komisia pre dohľad nad cennými papiermi a burzami (SESC) v utorok odporučila príslušnému finančnému regulačnému úradu v krajine, aby udelil pokutu automobilke Nissan Motor za to, že zavádzala a nenahlásila celú výšku odmien pre bývalého predsedu predstavenstva Carlosa Ghosna.Podľa SESC by pokuta mala dosiahnuť približne 2,4 miliardy jenov (19,97 milióna eur), keďže pokrýva obdobie štyroch roky do marca 2018, počas ktorých automobilka vo výkazoch uvádzala podhodnotené údaje o platbách Ghosnovi.Japonské úrady vlani 19. novembra Ghosna zatkli a obvinili zo zatajovania časti svojich príjmov vo finančných výkazoch, a tiež zo zneužívania firemných prostriedkov. Neskôr ho prepustili na kauciu, ale nesmie opustiť krajinu a musí čakať na proces a verdikt súdu.(1 EUR = 120,15 JPY)