Zážitkové centrá vedy by mali pribudnúť v Nitre, Žiline a Košiciach

Bratislava 10. decembra (TASR) – Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové zážitkové centrá vedy. Po Bratislave, kde Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vybudovalo pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium, by malo pribudnúť ďalšie väčšie v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach. TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.CVTI SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie. V predchádzajúcom programovom období bolo podľa rezortu školstva z prostriedkov toho istého operačného programu vybudované aj Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave.priblížil rezort školstva.Myšlienka na realizáciu zážitkového centra vedy v Nitre vznikla zo spoločného záujmu partnerských vedecko-výskumných inštitúcií CVTI SR v Nitre, konkrétne Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.uviedlo ministerstvo školstva. Začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020.konkretizovalo MŠVVaŠ.Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežnou súčasťou kultúry. Hlavným dôvodom je neformálnym zážitkovým spôsobom vytvárať vzťah a motiváciu mladých ľudí aj ich rodičov k vede a výskumu a stimulovať tak záujem mladých ľudí o vedeckú kariéru.uzavrel rezort školstva.