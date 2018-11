Nitra bude mať na budúci rok rozpočet takmer 65,5 miliónov eur

Na archívnej snímke Štefánikova ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 8. novembra (TASR) – Mesto Nitra bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 65.475.910 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý v týchto dňoch zverejnila radnica. O jeho definitívnej podobe bude po komunálnych voľbách rozhodovať nové mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. novembra.Bežný rozpočet na budúci rok je navrhovaný s takmer osemmiliónovým prebytkom pri príjmoch takmer 65 miliónov eur a výdajoch vo výške necelých 57 miliónov eur. Kapitálový rozpočet počíta so schodkom 1,2 milióna eur, schodok z finančných operácií je plánovaný vo výške viac ako 6,5 milióna eur.Do mestskej pokladnicenajviac financií z daní, ktoré vo výške 44.545.000 eur predstavujú 68 percent z celkových príjmov rozpočtu Nitry na rok 2019.konštatuje sa v návrhu.Najväčšie výdavky mesta budú už tradične smerovať do školstva, ich celkový podiel v rozpočte je takmer 44 percent. Na druhom mieste sú náklady na komunálne činnosti a životné prostredie, ktoré z rozpočtu odčerpajú viac ako 17 percent. Výdavkové finančné operácie počítajú v roku 2019 so splátkami dlhodobých bankových úverov vo výške 6.163.000 eur a so splátkami istiny úverov Štátneho fondu rozvoja bývanie vo výške 407.000 eur.