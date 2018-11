Zväz obchodu je proti zálohovaniu PET fliaš

Plastové pet fľaše v zbernom dvore. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zväz obchodu SR je rozhodne proti riešeniu ministerstva životného prostredia zvýšiť recykláciu PET fliaš na Slovensku na 90 % ich zálohovaním.uviedol pre TASR prezident zväzu Martin Katriak. Malé a stredné predajne by podľa jeho slov proces jednoducho nezvládli.vymenoval Katriak.Takýmto opatrením by sa podľa jeho slov zároveň ovplyvnil chod predajne, lebo by sa musela rešpektovať takzvaná nová činnosť a vytvoriť jej priestor by bolo veľmi náročné.dodal Katriak.Pripomenul, že už zhruba 20 rokov sa problém recyklácie PET fliaš na Slovensku rieši formou recyklovaného zberu PET obalov.konštatoval Katriak.Zväz obchodu teda odporúča ostať pri osvedčenom spôsobe recyklácie PET fliaš a ak je to potrebné, tak ho navrhuje skvalitniť, aby sa dosiahlo požadovaných 90 % recyklácie.uviedol Katriak.Zväz zároveň doplnil, že sa prirodzene oboznámi s analýzami envirorezortu a je ochotný o nich diskutovať. Slovenskí obchodníci združení vo zväze majú podľa Katriaka odjakživa na zreteli ochranu životného prostredia, ochranu prírody a vôbec správny biorytmus prírody.konštatoval.Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) je spoločenská zodpovednosť neodmysliteľnou súčasťou činnosti moderného obchodu.uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.Pre efektívne zavedenie systému takéhoto zálohovania musí byť podľa jeho slov zabezpečený komplexný a uzavretý reťazec, čo znamená zapojiť nielen obchodníkov, ale aj výrobcov, spracovateľov PET fliaš a v neposlednom rade štát.Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) v stredu (7.11.) oznámil, že ministerstvo začalo s prípravou zálohovania PET fliaš a plechoviek. Envirorezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov.