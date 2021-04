Nitra bude mať nový územný plán, do jeho tvorby chce radnica zapojiť aj verejnosť

Stretli sa s mladými

Aktuálny plán je ešte z roku 2003

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nitra bude mať nový územný plán, ktorý je jedným z najdôležitejších dokumentov mesta. Do jeho tvorby chce radnica podľa Lenky Marekovej z Mestského úradu v Nitre formou participácie zapojiť odbornú aj laickú verejnosť.Útvar hlavného architekta mesta Nitra v spolupráci s kľúčovým partnerom pre participáciu PDCS vytvorili online dotazník, ktorého výsledky poslúžia ako podklad pre rozhodovanie mesta o podobe nového územného plánu. Nitrania v ňom majú hodnotiť lokalitu, v ktorej žijú, jej výhody i nevýhody, ako vnímajú Nitru, verejný priestor, ale aj aký typ dopravy preferujú.„Ambíciou je, aby obyvatelia boli informovaní o aktivitách pri príprave zadania a mohli sa aktívne zapojiť do procesu. Útvar hlavného architekta preto špecificky cieli na identifikovanie a informovanie aktérov pri tvorbe územného plánu. V súčasnosti má za sebou online stretnutia s výbormi jednotlivých mestských častí, ako aj dve online stretnutia s mladými ľuďmi,“ informovala Mareková.Naplánované sú ďalej stretnutia so zainteresovanou odbornou verejnosťou, developermi i s občanmi mestských častí.Závery z týchto stretnutí budú zhrnuté do správy z participatívneho procesu a budú jedným z podkladov do zadania pre tvorbu územného plánu. Mesto Nitra má spracovaný platný územný plán z roku 2003. Priebežne bolo schválených šesť zmien a doplnkov územného plánu, posledná v roku 2018.Okresný úrad v Nitre po nej vydal usmernenie metodickým pokynom s následným prijatím rozhodnutia, že ďalšie úpravy sa nebudú riešiť čiastkovo, ale koncepčnou zmenou v podobe spracovania nového územného plánu.