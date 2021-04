Rakúsky Burgenland ukončí lockdown, otvoria sa reštaurácie aj školy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsky Burgenland ukončí lockdown. Oznámil to v stredu burgenlandský hajtman Hans Peter Doskozil . Od pondelka sa v spolkovej krajine na východe Rakúska otvárajú obchody a školy. Reštaurácie zatiaľ zostávajú zatvorené.Centrálna vláda vo Viedni s rozhodnutím krajinskej vlády súhlasí. Úradujúci minister zdravotníctva Werner Kogler však upozornil, že vývoj bude „pozorne sledovať“. „Hovorili sme s krajinským hajtmanom: keď to bude potrebné, musí sa zatiahnuť núdzová brzda,“ doplnil kancelár Sebastian Kurz Vláda podporuje ukončenie lockdownu, hoci počet ľudí hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Burgenlande dosiahol v stredu nový rekord vzhľadom na to, že počet nových infekcií klesá, uviedol Kogler. To sa podľa neho prejaví aj na menšej vyťaženosti jednotiek intenzívnej starostlivosti.O „určitom uvoľnení“ pri nových infekciách hovoril aj Kurz. Situácia je podľa neho stále napätá, smerovanie je však dobré. Kancelár tiež vyjadril potešenie, že lockdown bude platiť už iba vo dvoch spolkových krajinách, vo Viedni a Dolnom Rakúsku.