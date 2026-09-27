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27. septembra 2026
Nitra chce zachovať hokejové zápasy aj počas výstavby novej arény, upraví starý štadión
Nitra pripravuje úpravy zimného štadióna. Mesto Nitra pripravuje úpravy súčasného zimného štadióna, ktoré majú zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku počas ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Nitra pripravuje úpravy zimného štadióna.
Mesto Nitra pripravuje úpravy súčasného zimného štadióna, ktoré majú zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku počas výstavby novej hokejovej arény. Tá má vzniknúť na súčasnej vedľajšej tréningovej ploche. Cieľom mesta je zachovať možnosť odohrávať domáce hokejové zápasy v Nitre aj počas výstavby.
Na úpravu súčasného zimného štadióna chce mesto využiť viac ako päť miliónov eur z environmentálneho fondu. Spolufinancovanie mesta bude predstavovať 258-tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo podanie žiadosti o dotáciu. Samospráva zároveň pred niekoľkými mesiacmi odkúpila Hokejovú halu na Škultétyho ulici, ktorá má počas výstavby novej arény slúžiť ako tréningová plocha.
Projekt počíta s výmenou funkcií existujúcich ľadových plôch v jednotlivých etapách výstavby. „Chceme, aby naši hokejisti nemuseli cestovať na domáce zápasy naprieč regiónom, ale aby ich odohrali čo najviac v Nitre pod hradom. Preto sme najskôr kúpili hokejovú halu na Klokočine a teraz chceme dať do poriadku starý zimný štadión. V prvej etape výstavby novej hokejovej arény bude totiž naďalej slúžiť starý štadión hokejistom a až v druhej etape sa starý zimný štadión zmení na tréningovú plochu,“ priblížil primátor Nitry Marek Hattas.
Paralelne pokračuje architektonická súťaž na návrh novej multifunkčnej arény. Do finále postúpilo päť návrhových tímov, ktoré môžu svoje projekty predložiť do 2. októbra. Súťaž sa netýka iba samotnej budovy, ale aj širšieho územia. Návrhy majú riešiť aj parkovanie, verejné a zelené plochy a prepojenie arény s centrom mesta.
Výsledky architektonickej súťaže chce mesto zverejniť až po komunálnych voľbách. Projekt novej arény podľa mesta presahuje jedno volebné obdobie a má byť dlhodobou investíciou do športovej a kultúrnej infraštruktúry Nitry. „Chceme tým predísť tomu, aby sa odborná diskusia o budúcnosti arény stala predmetom predvolebného politického súboja. Naším cieľom je, aby sa o kvalite jednotlivých návrhov diskutovalo vecne, odborne a predovšetkým s ohľadom na budúcnosť nášho mesta,“ dodal Hattas.
Zdroj: SITA.sk - Nitra chce zachovať hokejové zápasy aj počas výstavby novej arény, upraví starý štadión © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Nitra pripravuje úpravy súčasného zimného štadióna, ktoré majú zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku počas výstavby novej hokejovej arény. Tá má vzniknúť na súčasnej vedľajšej tréningovej ploche. Cieľom mesta je zachovať možnosť odohrávať domáce hokejové zápasy v Nitre aj počas výstavby.
Ľadové plochy si počas výstavby vymenia funkcie
Na úpravu súčasného zimného štadióna chce mesto využiť viac ako päť miliónov eur z environmentálneho fondu. Spolufinancovanie mesta bude predstavovať 258-tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo podanie žiadosti o dotáciu. Samospráva zároveň pred niekoľkými mesiacmi odkúpila Hokejovú halu na Škultétyho ulici, ktorá má počas výstavby novej arény slúžiť ako tréningová plocha.
Projekt počíta s výmenou funkcií existujúcich ľadových plôch v jednotlivých etapách výstavby. „Chceme, aby naši hokejisti nemuseli cestovať na domáce zápasy naprieč regiónom, ale aby ich odohrali čo najviac v Nitre pod hradom. Preto sme najskôr kúpili hokejovú halu na Klokočine a teraz chceme dať do poriadku starý zimný štadión. V prvej etape výstavby novej hokejovej arény bude totiž naďalej slúžiť starý štadión hokejistom a až v druhej etape sa starý zimný štadión zmení na tréningovú plochu,“ priblížil primátor Nitry Marek Hattas.
O novej aréne rozhodne architektonická súťaž
Paralelne pokračuje architektonická súťaž na návrh novej multifunkčnej arény. Do finále postúpilo päť návrhových tímov, ktoré môžu svoje projekty predložiť do 2. októbra. Súťaž sa netýka iba samotnej budovy, ale aj širšieho územia. Návrhy majú riešiť aj parkovanie, verejné a zelené plochy a prepojenie arény s centrom mesta.
Výsledky architektonickej súťaže chce mesto zverejniť až po komunálnych voľbách. Projekt novej arény podľa mesta presahuje jedno volebné obdobie a má byť dlhodobou investíciou do športovej a kultúrnej infraštruktúry Nitry. „Chceme tým predísť tomu, aby sa odborná diskusia o budúcnosti arény stala predmetom predvolebného politického súboja. Naším cieľom je, aby sa o kvalite jednotlivých návrhov diskutovalo vecne, odborne a predovšetkým s ohľadom na budúcnosť nášho mesta,“ dodal Hattas.
Zdroj: SITA.sk - Nitra chce zachovať hokejové zápasy aj počas výstavby novej arény, upraví starý štadión © SITA Všetky práva vyhradené.
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