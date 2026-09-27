Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 27.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cyprián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. septembra 2026

Nitra chce zachovať hokejové zápasy aj počas výstavby novej arény, upraví starý štadión


Tagy: Hokejové zápasy Primátor Nitry Zimný štadión

Nitra pripravuje úpravy zimného štadióna. Mesto Nitra pripravuje úpravy súčasného zimného štadióna, ktoré majú zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku počas ...



Zdieľať
69ee443733c0d315085881 676x453 27.9.2026 (SITA.sk) - Nitra pripravuje úpravy zimného štadióna.


Mesto Nitra pripravuje úpravy súčasného zimného štadióna, ktoré majú zabezpečiť jeho bezpečnú prevádzku počas výstavby novej hokejovej arény. Tá má vzniknúť na súčasnej vedľajšej tréningovej ploche. Cieľom mesta je zachovať možnosť odohrávať domáce hokejové zápasy v Nitre aj počas výstavby.

Ľadové plochy si počas výstavby vymenia funkcie


Na úpravu súčasného zimného štadióna chce mesto využiť viac ako päť miliónov eur z environmentálneho fondu. Spolufinancovanie mesta bude predstavovať 258-tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo podanie žiadosti o dotáciu. Samospráva zároveň pred niekoľkými mesiacmi odkúpila Hokejovú halu na Škultétyho ulici, ktorá má počas výstavby novej arény slúžiť ako tréningová plocha.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Projekt počíta s výmenou funkcií existujúcich ľadových plôch v jednotlivých etapách výstavby. „Chceme, aby naši hokejisti nemuseli cestovať na domáce zápasy naprieč regiónom, ale aby ich odohrali čo najviac v Nitre pod hradom. Preto sme najskôr kúpili hokejovú halu na Klokočine a teraz chceme dať do poriadku starý zimný štadión. V prvej etape výstavby novej hokejovej arény bude totiž naďalej slúžiť starý štadión hokejistom a až v druhej etape sa starý zimný štadión zmení na tréningovú plochu,“ priblížil primátor Nitry Marek Hattas.

O novej aréne rozhodne architektonická súťaž


Paralelne pokračuje architektonická súťaž na návrh novej multifunkčnej arény. Do finále postúpilo päť návrhových tímov, ktoré môžu svoje projekty predložiť do 2. októbra. Súťaž sa netýka iba samotnej budovy, ale aj širšieho územia. Návrhy majú riešiť aj parkovanie, verejné a zelené plochy a prepojenie arény s centrom mesta.

Výsledky architektonickej súťaže chce mesto zverejniť až po komunálnych voľbách. Projekt novej arény podľa mesta presahuje jedno volebné obdobie a má byť dlhodobou investíciou do športovej a kultúrnej infraštruktúry Nitry. „Chceme tým predísť tomu, aby sa odborná diskusia o budúcnosti arény stala predmetom predvolebného politického súboja. Naším cieľom je, aby sa o kvalite jednotlivých návrhov diskutovalo vecne, odborne a predovšetkým s ohľadom na budúcnosť nášho mesta,“ dodal Hattas.


Zdroj: SITA.sk - Nitra chce zachovať hokejové zápasy aj počas výstavby novej arény, upraví starý štadión © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hokejové zápasy Primátor Nitry Zimný štadión
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým krízami a katastrofami
<< predchádzajúci článok
Líbyjskí ozbrojenci odblokovali ropovod, výpadok stál krajinu 95 miliónov dolárov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 