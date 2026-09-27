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27. septembra 2026

Líbyjskí ozbrojenci odblokovali ropovod, výpadok stál krajinu 95 miliónov dolárov


Tagy: Líbyjská vláda Obnovenie prevádzky Ozbrojenci Ropovod

Ropovod spája pole aš-Šarára na juhozápade krajiny s vývozným terminálom az-Záwíja na pobreží Stredozemného mora. Líbyjská Národná ropná spoločnosť (NOC) v sobotu ...



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gettyimages 1058667240 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Ropovod spája pole aš-Šarára na juhozápade krajiny s vývozným terminálom az-Záwíja na pobreží Stredozemného mora.


Líbyjská Národná ropná spoločnosť (NOC) v sobotu oznámila obnovenie prevádzky ropovodu, ktorý niekoľko dní blokovala ozbrojená skupina. Výpadok podľa spoločnosti spôsobil straty vo výške približne 95 miliónov dolárov.


Ropovod spája ropné pole aš-Šarára na juhozápade Líbye s vývozným terminálom az-Záwíja na pobreží Stredozemného mora.

Spoločný podnik


NOC uviedla, že opätovne otvorili ventil číslo sedem, čo umožnilo obnoviť čerpanie ropy potrubím.

Ropovod prevádzkuje spoločnosť Akakus, spoločný podnik NOC, španielskej spoločnosti Repsol, francúzskej TotalEnergies, rakúskej OMV a nórskej Equinor.

Ozbrojená skupina uzavrela ventil v pondelok, čo podľa NOC spôsobilo prudký pokles produkcie.

Spoločnosť neposkytla bližšie informácie o tom, kto za blokádou stál, ani aké požiadavky ozbrojenci vzniesli.

Bežná prax


Blokády ropných a plynárenských zariadení sú v Líbyi v posledných rokoch častým javom. Ich príčinou bývajú sociálne požiadavky, bezpečnostné problémy alebo politické spory.

Ropa zostáva pre Líbyu kľúčovým zdrojom príjmov a opakované výpadky ťažby či exportu preto výrazne zasahujú hospodárstvo krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Líbyjskí ozbrojenci odblokovali ropovod, výpadok stál krajinu 95 miliónov dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Líbyjská vláda Obnovenie prevádzky Ozbrojenci Ropovod
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