Nitra od budúceho roku zavedie poplatok za rozvoj

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 12. decembra (TASR) – Nitrianska radnica začne od 1. januára 2020 vyberať poplatok za rozvoj. Platiť ho budú fyzické osoby i firmy za pozemné stavby vybudované na území mesta. Pri všetkých stavbách, či už na bývanie, na priemyselné, poľnohospodárske alebo iné účely je sadzba 20 eur na každý, aj začatý štvorcový meter. Vo štvrtok to na svojom rokovaní odsúhlasili mestskí poslanci.Podľa slov primátora Mareka Hattasa budú spoplatnené všetky stavby, ktoré nemajú vydané stavebné povolenie do konca roka 2019.skonštatoval.Zmysel poplatku za rozvoj je podľa primátora v tom, že peniaze získané od stavebníkov či developerov sa následne využijú na zmiernenie dosahov výstavby či na budovanie infraštruktúry v danej lokalite.uviedol Hattas.Stanovená sadzba poplatkov nie je podľa primátora vysoká. Ako pripomenul, mesto počas tvorby všeobecne záväzného nariadenia (VZN) komunikovalo aj so zástupcami developerov.dodal Hattas.Podľa viceprimátora Daniela Balka nové VZN jasne upravuje technickú stránku vyberania aj využitia peňazí z poplatku za rozvoj. Peniaze budú využité predovšetkým v lokalite, ktorá bude nejakou výstavbou zasiahnutá.dodal Balko.