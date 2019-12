OSN: Vojna v Donbase pripravila o život vyše 3344 civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 12. decembra (TASR) - Od začiatku tohto roka do polovice novembra zahynulo v dôsledku konfliktu na východe Ukrajiny 26 civilistov a 136 ďalších utrpelo zranenia. Celkovo konflikt od roku 2014 pripravil o život vyše 3300 civilistov. Uviedla to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Kyjeve vedúca misie OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine Matilda Bognerová.Podľa agentúry Ukrinform Bognerová predložila správu o ľudských právach na Ukrajine za obdobie od 16. augusta do 15. novembra 2019.konštatovala Bognerová.Podľa nej ide o vyše 39,3-percentný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018 (23 zabitých a 214 zranených) a zároveň najnižšie civilné straty zaznamenané za toto kalendárne obdobie počas celého konfliktu.Počas celého obdobia konfliktu - od 14. apríla 2014 do 15. novembra 2019 - OHCHR zaznamenal 3046 civilných úmrtí súvisiacich s konfliktom (1807 mužov, 1055 žien, 98 chlapcov, 49 dievčat a 37 dospelých, ktorých pohlavie úrady nezistili).Berúc do úvahy 298 mŕtvych po zostrelení malajzijského lietadla na Ukrajine zo 17. júla 2014 je celkový počet civilných obetí vyše 3344. Odhaduje sa, že počet zranených civilistov presahuje číslo 7000.