Nitra pristúpila k zmrazovaniu výdavkov, mesto funguje v krízovom režime

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Nitra môže v tomto roku v súvislosti s koronavírusom rátať s výpadkom daní z príjmov fyzických osôb v objeme 1,9 až 9-miliónov eur. Vyplýva to z odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Namiesto rastu príjmov sa samospráva pripravuje na šetrenie na strane výdavkov.K výpadku daňových príjmov treba ešte prirátať výpadky príjmov z nájmu, zo vstupného na kultúrne a športové podujatia, zvýšené náklady na boj s vírusom a na potláčanie ekonomických dopadov.Odbor ekonomiky a rozpočtu preto podľa Henricha Vargu z Mestského úradu v Nitre v spolupráci s vedúcimi jednotlivých odborov neustále analyzuje dopady na príjmy a výdavky mesta. Predbežné čísla hovoria o obmedzení čerpania rozpočtu vo výške približne 4,2 milióna eur.Jedným z opatrení je odloženie mzdovej valorizácie na Mestskom úrade v Nitre o štyri mesiace. Ďalšie opatrenie umožňuje zamestnávateľom upraviť mzdu zamestnancov na úroveň 80 %.Týka sa to zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevie prideliť prácu. Uplatniť ho môžu aj mestá a obce a dotknúť sa môže aj organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Zmrazenie výdavkov neobíde ani vnútornú správu mesta, predbežne ide o sumu viac ako 700-tisíc eur.Samostatnou kapitolou sú dotácie, kde mesto Nitra pozastavuje prideľovanie financií vo všetkých oblastiach, zatiaľ dočasne do konca mája.Výdavky budú musieť obmedziť aj rozpočtové organizácie a mestské firmy. S nimi mesto Nitra podľa Henricha Vargu momentálne o opatreniach rokuje. Kým nebudú k dispozícii presné čísla, funguje Nitra v krízovom režime a pracuje najmä na rozbehnutých projektoch.Viac o téme Ekonomické dopady koronavírusu„Snahou je, aby sa neočakávané mrazenie výdavkov čo najmenej dotklo štandardu služieb, ktoré mesto poskytuje. Stredisko mestských služieb tak bude aj naďalej zabezpečovať údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev či starostlivosť o mestskú zeleň. Pracovať však bude v úspornom režime. Obmedzenia sa budú týkať najmä väčších investícií, ktoré nie sú nevyhnutné pre bežný chod mesta,“Terajšie opatrenia pravdepodobne nie sú finálne a rozhodujúce slovo budú mať poslanci mestského zastupiteľstva.