Tieto veľkonočné sviatky ľuďom umožnia pochopiť ich podstatu a odkaz, vyhlásil Matovič

Kostoly sú otvorené

Problémy priniesli mnoho dobrých zmien

Obmedzenia počas Veľkej noci

Od prvej minúty 8. apríla platí na Slovensku obmedzenie pohybu občanov. Voľne sa môžu v uliciach pohybovať iba ľudia, ktorí idú do práce alebo z nej, do zdravotníckeho zariadenia či na pohreb blízkej osoby.



Pohyb ostatných je povolený výlučne v rámci svojho okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdu na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti či blízke, na pomoc odkázané osoby, na vychádzku so psom, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného.



V rámci svojho okresu môžu ľudia ísť aj do prírody. Tieto pravidlá platia do polnoci 13. apríla. O opatreniach rozhodla vláda na svojom rokovaní v pondelok 6. apríla.



8.4.2020- Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že tieto veľkonočné sviatky ľuďom umožnia pochopiť ich podstatu a odkaz. Uviedol to po stredajšom stretnutí s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi.Predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského mrzí, že pre súčasnú situáciu nemôžu organizovať bohoslužby, no uvedomuje si, že v záujme zachovania zdravia je dôležité dodržiavať tieto preventívne opatrenia a prísnejšie hygienické požiadavky.Katolícka cirkev podľa jeho slov rešpektuje rozhodnutia vlády.„Všetci sa chceme spoločne v jednote postaviť tejto veľkej ťažkosti, ktorú prežívame. Chceme všetkými prostriedkami duchovne pôsobiť na našich veriacich. Dennodenne prosíme Boha o ochranu pre Slovensko a pre celý svet, aby sa táto epidémia čím skôr skončila,“ priblížil Zvolenský.Doplnil, že zodpovednosťou, spolupatričnosťou a solidaritou dokážeme spoločne túto vojnu vyhrať. Pripomenul, že kostoly nie sú zatvorené, ale musia sa v nich dodržiavať prísne hygienické opatrenia.Generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko ocenil, že sa na spoločnom stretnutí s premiérom mohli od prvých sekúnd rozprávať otvorene a k veci. Vyjadril nádej, že ďalšie stretnutie už bude bez rúšok.„Túžime si do nového obdobia preniesť dobré veci, ktoré sa dnes dejú, a ktoré sme nerobili v minulosti, keď sme boli rozmaznaní. Tie problémy priniesli do nášho života mnoho dobrých zmien. Nezabudnime preto na ne a prenesme si ich do nového života,“ vyzval Eľko.Evanjelická cirkev chce byť podľa jeho slov lojálna k tomu, čo povedia verejné autority, chce podporovať prácu vlády a verí, že spoločne túto situáciu zvládneme.Predstavitelia oboch cirkví položili premiérovi otázku, kedy bude možné opätovne sprístupniť veriacim bohoslužby v kostoloch. „Rešpektujeme odpoveď pána premiéra, že v súčasnosti nie je možné vytýčiť presný termín. Nikto nie je vševediaci,“ uviedol Zvolenský.