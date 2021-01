Nitra sa pripravuje na celoplošné testovanie, lockdown a opatrenia v meste a okolí sa zrejme sprísnia

Celoplošné testovanie v Nitre a okolí

Nemocnica je na hrane svojich možností

4.1.2021 - Okresný krízový štáb v Nitre žiada obmedzenie činnosti čo najväčšieho počtu výrobných prevádzok v okrese, testovanie zamestnancov podnikov a obmedzenie počtu zákazníkov v obchodoch tak, aby na jedného pripadalo 25 metrov štvorcových plochy.Zatvorené majú byť aj materské školy v regióne, fungovať by mali len pre deti zamestnancov z kritickej infraštruktúry. „Situácia v Nitre je naďalej kritická. Počet nakazených nám stúpa, za posledných sedem dní sme najhorším okresom na Slovensku," povedal primátor Nitry Marek Hattas.Nitra sa podľa neho pripravuje na celoplošné testovanie, ktoré má byť v piatok, sobotu a v nedeľu. Testovanie sa má uskutočniť nielen v meste, ale aj v obciach okresu Nitra.Primátor Hattas vyzval obyvateľov, aby s ohľadom na situáciu v regióne prišli na testovanie. O návrhoch okresného krízového štábu, ktoré sa týkajú zatvorenia materských škôl alebo počtu zákazníkov v obchodov, rozhodne podľa Hattasa Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.O opatreniach, ktoré sa týkajú obmedzenia činnosti výrobných podnikov, bude musieť rozhodovať Ústredný krízový štáb. Veľké podniky by sa mohli zatvoreniu vyhnúť antigénovým testovaním, čo je podľa primátora Nitry efektívne riešenie.Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre Milan Dubaj potvrdil, že nemocnica je so svojimi kapacitami na hrane svojich možností a situácia je kritická. Pacienti s COVID-19 pribúdajú denne v desiatkach, za posledných 24 hodín ich zomrelo desať.Momentálne je v nemocnici 195 pacientov s COVID-19, z toho 16 je na umelej pľúcnej ventilácii. Nemocnica má neustále približne dvesto zamestnancov práceneschopných, preto podľa Dubaja požiadala o vydanie pracovných povinností pre prvých 12 ambulantných lekárov, zatiaľ ich však do nemocnice reálne nepovolali.Nitrianska nemocnica zaznamenala aj prvé úmrtie zdravotníka, ide o 47-ročného muža, ktorý pomáhal na urgentnom príjme.