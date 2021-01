Nitra spustila tretie kolo plošného testovania, cez víkend budú odbery robiť aj okolité obce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - V Nitre sa v piatok popoludní začalo tretie kolo plošného testovania na COVID-19 . Rovnako ako v druhom kole majú záujemcovia o testovanie podľa hovorcu nitrianskej radnice Tomáša Holúbka k dispozícii 42 odberných miest. V piatok sa robí posledný odber o 19:30, v sobotu a v nedeľu sa v meste pod Zoborom testuje od 8:00 do 16:30. Počas víkendu sa testuje aj v obciach okresu Nitra.Mesto Nitra aj okolité obce začali testovať dobrovoľne po dramatickom zhoršení situácie s ochorením COVID-19 na prelome rokov. Pred dvoma týždňami v prvom kole testovania zachytili v okrese 2 319 ľudí s pozitívnym testom, čo bola 2,43-percentná miera pozitivity.Pred týždňom v druhom kole bolo pozitívne testovaných už len 1 106 ľudí, čo bolo 1,27 percenta. V samotnom krajskom meste Nitra dosiahla miera pozitívnych testov po prvom kole 2,18 percenta, po druhom 1,05 percenta. Úplne najvyššiu mieru pozitívnych prípadov v rámci okresu zaznamenali v prvom kole v Hruboňove (6,19 percenta), o týždeň neskôr tu zistili len 1,76-percentnú mieru pozitivity.V okrese Nitra platí sprísnený lockdown od 11. januára. Negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu je tu potrebný aj na cestu do práce, do prírody alebo na výdajné miesta internetových obchodov. Pre ostatné územie Slovenska bude prísnejší lockdown platiť od stredy 27. januára.