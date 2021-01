Zaočkovať voči koronavírusu by sa dalo až 62 percent Slovákov, čo by presvedčilo ostatných?

Mnohí by však prístup zmenili

Ľudia najmenej dôverujú slovám médií

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Proti ochoreniu COVID-19 sa chystá zaočkovať 62 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Európsku komisiu (EK) uskutočnila agentúra Kantar v polovici decembra 2020. Do prieskumu sa zapojilo 24 424 respondentov zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie (EÚ). V priemere sa proti COVID-19 chystá zaočkovať 70 percent obyvateľov členských krajín EÚ.Slovensko patrí spolu s Bulharskom a Slovinskom aj medzi krajiny, v ktorých najväčšia časť obyvateľstva úplne nesúhlasí s očkovaním. Viac než tretina Slovákov odpovedala, že by sa zaočkovať nedali nikdy.Mnohí však pripustili, že by zmenili svoj prístup, ak by videli priame dôkazy o bezpečnosti a účinnosti vakcín na už zaočkovaných ľuďoch. Celkovo 66,5 percenta všetkých respondentov pritom uviedlo, že pozná ľudí, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 a 61,7 percenta respondentov pozná ľudí, ktorí pre nový koronavírus ochoreli.Za jediný možný spôsob ukončenia pandémie považuje 59 percent Európanov očkovanie. Na Slovensku s týmto názorom súhlasí 40,7 percenta opýtaných. Paradoxne, takmer osem z desiatich Európanov (76,2 percenta) verí, že závažné choroby v minulosti zmizli práve vďaka očkovaniu. Navyše, až 96,3 percenta respondentov uviedlo, že boli zaočkovaní v detstve a 70,5 Európanov aj v dospelosti.Viac informácií o bezpečnosti vakcín COVID-19 by chcelo získať 56,9 percenta opýtaných, o ich účinnosti chce vedieť viac 49,9 percenta respondentov.Za najdôveryhodnejšie zdroje informácií o očkovaní považujú Európania zdravotníckych pracovníkov, lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov (56,6 percenta), národný zdravotnícky orgán (42,6 percenta) a EÚ (20,3 percenta). Medzi najmenej dôveryhodné radia médiá (9,4 percenta), webové stránky (7,8 percenta) a online sociálne siete (5,4 percenta).