Nitra už v sobotu otvorí letné kúpalisko, vstupné ostáva rovnaké ako vlani

13.6.2024 (SITA.sk) - Mesto Nitra otvorí letné kúpalisko už túto sobotu. Novinkou tejto letnej sezóny je automatizovaná úpravovňa vody v bazénoch, ktorá sa nachádza v strojovni. Toto zariadenie analyzuje stav a kvalitu vody a v prípade potreby doplní potrebné látky na chemické ošetrenie vody.„Aj keď dnešná studená noc tomu nenasvedčovala, v krátkom čase očakávame zmenu počasia a prudké oteplenie. Mesto Nitra preto podľa plánu otvorí letné kúpalisko, a to už túto sobotu o 10:00," informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek Cenník sa pre túto letnú sezónu nemenil, vstupné zostalo rovnaké ako vlani, takisto aj otváracie hodiny. Základné vstupné pre dospelého je osem eur, pre deti do 15 rokov je to polovica. Po 16:00 sa platí polovičné vstupné. Pri zakúpení permanentky je vstupné výhodnejšie, za 10 vstupov sa platí 80 eur, za 20 vstupov 110 eur.Na nitrianskom kúpalisku je plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov, rekreačný bazén s dĺžkou 37,5 metrov a bazén pre deti s dĺžkou 27 metrov. Pre najmenších návštevníkov je ešte k dispozícii jeden vyhrievaný detský bazén s detskými atrakciami a hĺbkou vody maximálne 90 cm a druhý nevyhrievaný bazén s malým toboganom.