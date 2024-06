Trnava bude päť dní centrom divadla pre mladých: Začína sa Teen Theatre Fest

Program:

13.6.2024 (SITA.sk) -Premiérový ročník festivalu Teen Theatre Fest, ktorý organizuje trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP), sa začína v sobotu 22. júna a potrvá až do stredy 26. júna. Divadelníci zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Ukrajiny a Nemecka budú v Trnave počas piatich dní vystupovať na viacerých miestach.Samotné podujatie je rozdelené do dvoch častí. Inscenácie hlavného programu si diváci môžu pozrieť v budove divadla a v Kultúrnom centre Malý Berlín. Predstavenia v rámci Off programu, teda mimo priestorov divadla, sa odohrajú vo verejnom priestore, ako napríklad v Ružovom parku, v parku Letnej čitárne Knižnice Juraja Fándlyho, na streche budovy TTSK či v Mestskej športovej hale."Motto prvého ročníka TTFESTu je Point of view, teda Môj uhol pohľadu. Počas piatich dní môžete vidieť 11 súborov a 15 inscenácií, ktoré poskytujú rôzne uhly pohľadu na svet mladých ľudí, aj na súčasnú divadelnú tvorbu. Špičkové divadelné súbory experimentujú s formami a technológiami, siahajú po kontroverzných témach, snažia sa rozprúdiť vlnu empatie, rešpektu a záujmu o inakosť," povedala umelecká riaditeľka festivalu Lucia Mihálová.Festival slávnostne otvorí premiéra absolventskej inscenácie Limonádové more v sobotu 22. júna o 16.00 h."Vytvorili ju absolventi Detskej divadelnej akadémie spolu s profesionálnym tímom a je o tom, ako by malo vyzerať ideálne mesto, možno aj Trnava, v budúcnosti," pokračuje Mihálová.Festival privíta aj zahraničných hostí. Návštevníci sa môžu tešiť na akrobatické predstavenie Hang out z Českej republiky, ktoré sa uskutoční v pondelok 24. júna o 17:00 h. na budove Trnavského samosprávneho kraja, konkrétne na požiarnych rebríkoch budovy.Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pretože organizátori do programu zaradili aj zábavné inscenácie pre deti vo veku od 1 do 14 rokov."Pre najmenších odporúčame napríklad vtipnú pantomímu Obývacia izba, v ktorej kúzelným spôsobom ožíva nábytok z obývačky. Inscenáciu uvedieme v Malom Berlíne 23. júna a je pre deti od 6 rokov. Ďalej sme pripravili dve predstavenia Motýlí svet, nádherné predstavenie nového cirkusu z Česka, ktoré je na programe v Ružovom parku 23. júna a v záhrade Letnej čitárne Knižnice Juraja Fándlyho 24. júna," zakončuje Lucia Mihálová.Program zahŕňa aj workshopy, koncerty, diskusie a sprievodné podujatia, ktoré umožnia mladým ľuďom aktívne sa zapojiť do tvorivého procesu a prezentovať svoj uhol pohľadu na celospoločenské problémy.Viac informácií sa dozviete na stránke teentheatrefest.sk . Vstupenky na predstavenia je možné zakúpiť v pokladnici DJP. S Kartou mladého diváka získajú mladí vo veku od 15 do 26 rokov lístok za špeciálnu cenu 8 EUR.0+23.6. 15:00 Ružový park24.6. 14:00 Záhrada letnej čitárne Knižnice Juraja FándlyhoKrásne exteriérové predstavenie v štýle nového cirkusu z českej republiky3+25.6. 14:00 Malý BerlínHravá inscenácia oceňovaného slovenského zoskupenia Odivo o objavovaní vesmíru6+23.6. 10:00 Malý BerlínVtipná pantomíma o tom, že aj nábytok si žije svojím vlastným životom, keď sa nikto nedíva10+24.6. 17:00 Strecha budovy TTSKSkvelý multižánrový zážitok – akrobacia vo výškach a zvuková nahrávka v slúchadlách z dielne českej artistky Elišky Brtnickej. Kapacita je obmedzená, ponuka platí do jej zaplnenia.12+23.6. o 16:00 Veľká sála DJPVychýrené Divadlo Alfa z Plzne, ktoré je špičkou v divadelnej tvorbe pre mládež. Prichádzajú s inscenáciou o Youtuberoch, Minecrafte a úskaliach digitálneho sveta, v ktorom niekedy trávime čas radšej než v tom skutočnom.13+10:00 Veľká sála DJPPoľskí teenageri, ktorí k nám pricestujú z ďalekého Gdansku, nám zahrajú svoju autorskú inscenáciu o tom, ako by podľa nich mala vyzerať ideálna rodina, v ktorej by sa cítili prijatí a pochopení. Úprimná generačná výpoveď o nutnosti vzájomnej tolerancie a rešpektu.14+24.6. 10:00 Veľká sála DJPInteraktívna šou Nového divadla z Nitry. Inscenácia, ktorá využíva mobilné aplikácie a dokáže aktivizovať a nadchnúť aj tých najťažšie dostupných – teenagerov.14+26.6. 10:00 Malý BerlínUkrajinské divadlo z Kijiva vnieslo do klasickej shakespearovskej komédie piesne a tance tradičných ukrajinských obradov. Vznikla tak dynamické a temperamentné hudobno-pohybové predstavenie, ktoré svojou energiou strhne každého.14+26.6. 11:30 Mestská športová hala TrnavaUnikátne prepojenie tanca a bojových umení, ktoré príde zahrať súbor z Nemecka.15+23.6. 21:00 Zrkadlová sála DJPNové hviezdy nezávislého divadla, Divadlo Petra Mankoveckého z Bratislavy, nám ukážu svet v možno nie až tak vzdialenej budúcnosti. Pozývajú vás na vzrušujúcu dystopickú párty do Zrkadlovky.16+25.6. 19:00 Veľká sála DJPOcenenie za najlepšiu inscenáciu maďarskej nezávislej scény za rok 2023. Vynikajúci budapeštiansky súbor a ich adaptácia románu Kto zabil môjho otca? jedného z najvýraznejších hlasov súčasnej literatúry – Édouarda Louisa.22.6. o 21:00 IAmNot Divadelný dvorček24.6. o 21:00 Bedňa Divadelný dvorček25.6. o 21:00 DJ Spinhandz Divadelný dvorček26.6. o 19:00 Júlia Kozáková a Manuša Nádvorie – priestor súčasnej kultúryKlasika v grafickom románePráce študenstva scénografieInformačný servis