Nitra vypíše nový tender na dopravcu

Marek Hattas, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 1. decembra (TASR) – Autobusová hromadná doprava v Nitre bude bez zmien fungovať aj po 1. januári 2020. Prisľúbil to nitriansky primátor Marek Hattas po tom, ako Nitra zrušila verejné obstarávanie na nového dopravcu.Verejnú dopravu v Nitre v súčasnosti zabezpečuje spoločnosť Arriva Nitra, a. s. Zmluva s mestom jej však vyprší 31. decembra 2019. Novú zmluvu malo mesto podpísať s víťazom medzinárodného tendra, ktorý však magistrát zrušil. „“ vysvetlil primátor.Mesto sa preto podľa jeho slov musí sústrediť na to, aby aj po 1. januári 2020 bolo prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy zabezpečené. „,“ pripustil Hattas.Radnica sa preto musí čo najskôr dohodnúť so súčasným dopravcom na znení zmluvy na budúci rok. Následne začne mesto pripravovať nový tender. „“ myslí si primátor.Podľa jeho slov už Arriva ubezpečila mesto, že dopravné služby zabezpečí aj od nového roka minimálne v takom štandarde, ako doteraz. Neúspešný tender by preto cestujúci nemali pocítiť ani v peňaženkách a ani v podobe horších služieb. „,“ vyhlásil Hattas.