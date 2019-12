V kauze zmeniek majú vypovedať znalci aj Valkova vdova

Na snímke obžalovaný Marián K. počas súdneho pojednávania Špecializovaného trestného súdu vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti v Bratislave 4. novembra 2019. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 1. decembra (TASR) – V kauze falšovania zmeniek TV Markíza majú od pondelka do stredy (2. - 4. 12.) vypovedať viacerí znalci, ktorí skúmali sporné zmenky, ale aj vdova po Ernestovi Valkovi. Pavol R. je však podľa informácií TASR stále PN.Senát Špecializovaného trestného súdu si predvolal na ďalšie pojednávacie dni aj znalcov. Erika Straková, ktorá má vypovedať v pondelok aj Milan Nouzovský, ktorý má prísť v utorok, obaja skúmali sporné zmenky.K nim chce klásť otázky aj obžalovaný Pavol R., kvôli ktorému bolo naposledy hlavné pojednávanie prerušené. Tvrdí totiž, že je práceneschopný, čo má dokazovať aj potvrdenie od lekára . Ošetrujúcim lekárom Pavla R. je Peter Lipták, ktorý je známy pre medializáciu svojich výrokov o prijímaní darov od pacientov.Takéto konanie obžalovaného považujú prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta aj obhajca poškodenej Markízy Daniel Lipšic za obštrukciu. To obhajoba odmieta aj vzhľadom na to, že išlo o prvé ospravedlnenie takéhoto druhu v tomto konaní.Podľa informácií TASR sa Pavol R. nehodlá na pojednávaní zúčastniť ani v pondelok, na ktorý bola presunutá znalkyňa Straková. Pavol R. nereagoval na telefonáty TASR, rovnako ani neodpovedal na SMS. Na otázky neodpovedal ani jeho obhajca Marek Para.Pavol R. sa v posledných týždňoch na pojednávaniach nezúčastňoval, dával opätovne súhlas na konanie v neprítomnosti. Tento súhlas bol však odvolaný, po tom, čo mal súd pristúpiť k vypočúvaniu znalcov s odôvodnením, že im chce klásť otázky. Počas hlavného pojednávania neboli zatiaľ ani raz obžalovaní Pavol R. a Marian K. spolu prítomní. Para nevylúčil, že ide o taktiku.Na ďalšie pojednávacie dni sú predvolaní taktiež manželia Vargovci, ktorých navrhla obhajoba obžalovaných. Pavol Varga v minulosti vstúpil spolu s manželkou Katarínou do spoločnosti Gamatex (cez firmu A.D.A.M.), ktorá mala s Markízou známy spor. Ten podľa obhajoby obžalovaných vyústil do podpísania sporných zmeniek. Predvolaný je aj niekdajší štátny úradník Ivan Beňačka.Vdova po zavraždenom advokátovi Ernestovi Valkovi Oľga Valková by mala svedčiť v stredu. Práve na osobu Ernesta Valka odkazujú viackrát obžalovaní ako na človeka, ktorý riešenie cez sporné zmenky vymyslel. To dlhodobo spochybňuje obžaloba aj s obhajcami Markízy, ktorí poukazujú na to, že obžalovaní opakovane odkazujú na ľudí po smrti.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.