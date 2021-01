Nitra zaznamenala menej COVID-19 pozitívnych ako pred týždňom, otestovali viac ľudí

Desiatky odberných miest

Testujú aj v obciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2021 (Webnoviny.sk) - V Nitre v piatok 15. januára otestovali 12 173 ľudí, čo je približne o 1 600 viac, ako týždeň predtým. Pozitívne testy malo 125 ľudí, čo je 1,03 percenta. Je to výrazne menej ako pred týždňom, kedy pri plošnom testovaní v Nitre zaznamenali 295 pozitívne testovaných, čo je 2,79 percenta.Plošné testovanie v Nitre pokračuje aj v sobotu a v nedeľu 17. januára. V oboch dňoch prebehne od 8:00 do 17:00, pričom posledné odbery budú vykonané o 16:30.V meste pod Zoborom majú ľudia k dispozícii 42 odberných miest, o päť viac, ako tomu bolo pred týždňom.Odberné miesta pribudli na Klokočine, na Dieloch aj na Chrenovej, kde boli v prvom kole testovania pred týždňom najdlhšie čakacie doby.Vo väčšine odberných miest funguje aplikácia TrustOne, ktorá zjednodušuje administratívne úkony pri samotnom testovaní.Ľudia sa môžu otestovať aj vo všetkých obciach okresu Nitra, kde je zriadených ďalších približne 70 odberných miest. V okrese prebieha druhé z troch naplánovaných troch kôl testovania.Od pondelka 11. januára do 29. januára platí v okrese Nitra sprísnený lockdown, do práce, do prírody alebo na výdajné miesta internetových obchodov je možné ísť len s negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní.