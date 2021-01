V druhom kole celomestského testovania v Košiciach zatiaľ otestovali viac než päťtisíc ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2021 (Webnoviny.sk) - Počas dopoludnia v piatok 15. januára od 16.00 do 20:00 bolo v 63 odberných miestach v Košiciach vykonaných celkovo 5 423 testov a zistilo sa 95 pozitívnych prípadov, čo predstavuje mieru pozitivity na úrovni 1,75 percenta. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian „Testovanie pokračuje aj dnes od 9:00 do 17:00 a vzhľadom na vyšší počet odberných miest je bez čakania. Vyzývame preto všetkých, ktorí majú záujem dať sa otestovať, aby navštívili jedno z odberných miest,“ uviedol Fabian.V meste Košice začalo v piatok o 16.00 druhé kolo celomestského testovania osôb na ochorenie COVID-19. Zriadených bolo dohromady 63 odberných miest.K testovaniu sa pridalo aj mesto Medzev a obce Budimír, Slanská Huta, Paňovce, Ždaňa, Veľká Ida, Rešica a Belža.Celomestské testovanie potrvá do nedele s výnimkou troch odberných miest, kde sa bude testovať aj v pondelok.