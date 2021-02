Nitra zdolala Poprad a získala pohár, Zvolen prehral s Košicami

V 40. kole hokejovej Tipos extraligy nezvíťazil ani jeden z troch tímov z čela tabuľky. Najviac to mrzelo hráčov prvého Popradu, keďže s Nitrou hrali zároveň aj finále Tipsport Kaufland Cupu 2020/2021. Na neutrálnom klzisku v Detve jej podľahli 3:5.



Zaváhanie "kamzíkov" nevyužil druhý Zvolen, ktorý prehral na domácom ľade s ôsmimi Košicami tesne 2:3 a stále je o skóre za Popradom. Tretí Slovan nastúpil ešte vo štvrtok taktiež na domácom ľade, no v súboji tabuľkových susedov nestačil na štvrté Michalovce 2:3. Zemplínčania potvrdili vynikajúcu formu a svoju víťaznú sériu natiahli už na osem duelov, na "belasých" strácajú už len dva body.



Piata Detva si schuti zastrieľala na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš, odkiaľ si odniesla vysokú výhru 9:2. Hostia sa tak po troch prehrách opäť tešili z víťazstva, Liptáci nebodovali štvrtýkrát v sérii. Dukla Trenčín ukončila štvorzápasovú sériu prehier domácim triumfom nad Miškovcom 5:1. Naopak, Bystričania nenatiahli štvorzápasovú víťaznú sériu, keď prehrali v Nových Zámkoch 3:7.

Tipos extraliga - 40. kolo:





Piatok:



Tipsport Kaufland Cup - finále:



HK Nitra - HK Poprad 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)



Góly: 5. Slovák (Hrnka, Tvrdoň), 26. Holešinský (Nemec, Dauda), 36. Tvrdoň (Slovák, Hrnka), 51. Žitný (Bajtek), 55. Tvrdoň (Hrnka) – 18. Svitana (Haščák, Drgoň), 40. Skokan (Haščák, Brejčák), 59. Haščák (Svitana, Skokan). Rozhodovali: Baluška, Korba - Kacej, Janiga, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše Preisinger (Poprad) 10 min za nešportové správanie a Bodák (Nitra) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley - Vitáloš, Mezei, Bodák, Ege, Nemec, Švarný, Hřebíček, Pupák - Hrnka, Slovák, Tvrdoň - Holešinský, Dauda, Finlay - Žitný, Kollár, Bajtek - Fominych, Šiška, Minárik



Poprad: Hamerlík - Drgoň, Ulrych, Dalhuisen, Seigo, Višnevskij, Brejčák, Demo - Svitana, Skokan, Haščák - Vandas, Bjalončík, Livingston - Tavi, Zagrapan, Handlovský - Mešár, Preisinger, Matúš Paločko - Jevoš





HC Mikron Nové Zámky - HC‘05 Banská Bystrica 7:3 (2:0, 0:2, 5:1)



Góly: 9. Doggett (Västilä, Števuliak), 16. Rogoň (Števuliak, Doggett), 42. Jurík (Doggett, Obdržálek), 44. Hain (Obdržálek), 45. Jurík (Seppänen, Fereta), 58. Seppänen (Obdržálek, Kiviaho), 59. Doggett (Varga, Iacobellis) - 29. Faško-Rudáš (Sukeľ, Breton), 40. Ihnačák (Faško-Rudáš, Breton), 53. Sojka (Ďatelinka). Rozhodovali: Tvrdoň, Výleta - Durmis, Orolin, vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: Jurík 10 min+DKZ, Števuliak 10 min, obaja za nešportové správanie - Ihnačák 5 min+DKZ za sekanie, Mlynarovič 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



HC Nové Zámky: Kiviaho - Hain, Västilä, Clarke, Roman, Fereta, Holenda, Šeliga - Varga, Iacobelis, Okoličány - Jurík, Seppänen, Obdržálek - Števuliak, Doggett, Rogoň - Majdan, Ondrušek, Andrisík - Tóth



Banská Bystrica: Belányi - Crevier, Breton, Ďatelinka, Cardwell, Bdžoch, Žiak, Ganz - Faško-Rudáš, Ihnačák, Sukeľ - D'Aoust, Mlynarovič, Sloboda - Lamper, Dvorský, Vašaš - Vyhonský, Tamáši, Kabáč - Sojka





HKM Zvolen – HC Košice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)



Góly: 42. J. Mikúš (McPherson, Melancon), 60. J. Mikúš (Melancon, R. Bondra) – 26. Réway (Eliaš), 54. Klhůfek (Belluš, B. Mráz), 60. Klhůfek (B. Mráz). Rozhodovali: D. Konc st., Goga – Crman, Gegáň, vylúčení: 3:9 na 2 min, navyše Nuutinen (Zvolen) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Meliško, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Kolenič, Viedenský, Nuutinen – Stupka, Zuzin, Mc Pherson – Chlepčok, M. Halama, Ďuriš – Gubančok



Košice: Vay – Pavlin, Baránek, Nemčík, Růžička, T. Slovák, Petran, Michalčin – Réway, Michal Chovan, Klhůfek – Belluš, B. Mráz, Lapšanský – Jenyš, Eliaš, Poirer – J. Milý, Havrila, Jokeľ – Frič

Hlasy po zápase:





Peter Oremus, tréner Zvolena: "Dnes by sme si nezaslúžili vyhrať, pretože sme neboli dostatočne agresívni. Ani hra v početnej výhode nebola podľa našich predstáv. Neboli sme aktívni v útočnom pásme a ani v predbránkovom priestore. Nedohrávali sme súboje, to dnes rozhodlo. Košice vyhrali zaslúžene. Musíme sa vrátiť k veciam, ktoré sme predtým robili a zdobili nás."



Juraj Mikúš, strelec dvoch gólov Zvolena: "Rozhodlo dnes naše nevyužívanie presiloviek. Za stavu 1:1 sme mali dať druhý gól. Mrzí nás, že sa tak nestalo, nepremenili sme šance. Košice majú dobrý tím, majú šikovných hráčov, ale my sme mali využiť najmä presilovky. Pykali sme za to."



Jan Šťastný, tréner Košíc: "Základ sme položili už v prvej tretine, pretože bolo dôležité neinkasovať vo Zvolene, prežiť začiatok. Čakali sme, že domáci na nás vyletia. Pozornou hrou sme to zvládli a dôležité bolo, že v druhej tretine sme dali my ten prvý gól. Trošku sme ním zrazili sebavedomie súpera. V tretej tretine sme chceli hrať poctivo v obrane, čakať na brejky, no, bohužiaľ, inkasovali sme v oslabení o troch. Stále sme si však verili, že môžeme bodovať a trpezlivou hrou a aj zásluhou šťastia sa nám to podarilo. Škoda iba záveru, ktorý sme si zbytočne zdramatizovali inkasovaným gólom na 2:3. Naše víťazstvo je však zaslúžené."



Pavel Klhůfek, strelec dvoch gólov Košíc: "Teší nás, že sme napravili domácu prehru so Zámkami a bodovali naplno. Dobre sme hrali dozadu, podržal nás brankár Vay a ubránili sme oslabenia. Podali sme celkovo tímový výkon. Tešia ma moje dva góly, pretože sme vyhrali. Stále myslíme na šieste miesto po základnej časti extraligy, máme naň."

HK Dukla Trenčín - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)



Góly: 9. Sojčík, 23. Ackered (Okuliar, Berisha), 38. Okuliar (Lemcke, Berisha), 44. Krajč (Lemcke, J. Švec), 58. Sádecký (Rehuš) – 32. Walker. Rozhodovali: Novák, Fridrich – Ordzovenský, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov.



HK Dukla Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E. Švec, Starosta, Bokroš, Jalasvaara, Rajnoha – Sojčík, Paukovček, Hecl – Berisha, Reddick, Okuliar – Chromiak, Rehuš, Kettunen – Kukuča, J. Švec, Sádecký – Krajč



DVTK Jegesmedvék Miškovec: B. Kiss – Fredriksson, Hadobás, D. Kiss, Szirányi, Láda, Göz, Vojtkó – Anderson, Vas, Rokaly – Osterberg, Rundkvist, Walker – Magosi, Galanisz, Csányi – Galajda, Lövei, Ritó





MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Detva 2:9 (0:3, 1:4, 1:2)



Góly: 24. Štrauch (Uhrík), 53. Kiss (Michalík) - 2. Downing (J. Sýkora, Valent), 3. Žilka (Klíma, Bača), 15. Rymsha (J. Sýkora, Valent), 23. Charbonneau (Lalík, Cox), 26. Charbonneau (Cox), 29. Čacho (King), 32. King (J. Sýkora, Downing), 47. Downing (Valent), 52. Ľupták (Rymsha). Rozhodovali: Müllner, Stano - Šefčík, Vyšný, vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel – Nemec, Kurali, Pavúk, Mezovský, Valtola, Rusina, Parobek, Droppa – Ru. Huna, Uhrík, Štrauch – Michalík, Surový, Hamráček – Vybiral, Haluška, Kalousek – Židek, Kiss, Dunčko



Detva: Lazušin – F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, King, Lalík, Bakala, Bača – Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – Valent, Downing, J. Sýkora – Charbonneau, Čacho, Cox – Žilka, Klíma, Ferguson



Štvrtok:



HC Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)



Góly: 51. Rapáč (Bortňák, Matoušek), 59. Rapáč (Urbánek) - 10. Šedivý (Hickmott), 18. Suja (Regenda, Mašlonka), 22. Galamboš (Mudrák, Regenda). Rozhodovali: D. Konc st., Žák - D. Konc ml., Šoltés, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovan: Parks - Valach, Sersen, Meszároš, Štajnoch, Bačik, Ališauskas, Maier, Brodzinski - Urbánek, Harris, Zigo - Ranford, Kytnár, Šišovský - Rapáč, Bortňák, Matoušek - Jendek, Uram, Kundrik



Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, Southorn, Šedivý, Ťavoda, Louis, Stripai - Hickmott, Lalancette, Lehtonen - Regenda, Suja, Bartánus - Török, Galamboš, Mašlonka - Mesároš, Lačný, Chalupa - Ragan

Tabuľka:





1. Poprad 40 22 6 3 9 153:102 81



2. Zvolen 40 21 6 6 7 137:101 81



3. Slovan 40 22 5 2 11 122:90 78



4. Michalovce 40 20 6 4 10 125:96 76



5. Detva 40 18 4 5 13 126:113 67



6. Nitra 40 18 3 7 12 130:136 67



7. Trenčín 40 17 4 4 15 139:105 63



8. Košice 40 14 7 3 16 113:104 59



9. B. Bystrica 40 11 5 3 21 109:138 46



10. Nové Zámky 40 11 4 4 21 102:112 45



11. Miškovec 40 9 1 7 23 92:145 36



12. L. Mikuláš 40 6 0 3 31 90:196 18