Nitra získala pred koncom prestupového obdobia dvoch legionárov z Nemecka a Švajčiarska

Mládežnícky reprezentant

Stredopoliar z rezervy Werderu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po jesennej časti ôsmy tím fortunaligovej tabuľky FC Nitra získal pred uzávierkou prestupového obdobia dvoch legionárov, pod Zobor prichádzajú švajčiarsky útočník Kilian Pagliuca a nemecký stredopoliar Ole Käuper. O príchode dvojice 24-ročných futbalistov informuje oficiálny web FC Nitra.Švajčiar Kilian Pagliuca pred príchodom pod Zobor pôsobil naposledy v nemeckej Jene."Som vďačný za možnosť pracovať v dobrých podmienkach a ukázať moje kvality,“ povedal niekdajší mládežnícky reprezentant Švajčiarska, ktorý do Nitry prišiel do leta 2023."Potrebujem ešte nejaký čas, aby som sa tu aklimatizoval, pretože je to tu pre mňa všetko nové. Som si však istý, že môžem pomôcť tímu dosiahnuť jeho ciele a byť jeho platnou súčasťou. Som mladý hráč, ale mám už celkom bohaté skúsenosti,“ dodal Pagliuca.Nemec Ole Käuper do Nitry prišiel na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny. Rodák z Brém doteraz hral za rezervu miestneho Werderu."Má veľa skúseností. Vyskúšal si najvyššiu úroveň v I. a II. bundeslige a odohral množstvo zápasov v tretej nemeckej lige. Je to defenzívny stredopoliar, ktorý nám môže pomôcť okamžite. Videli sme to aj v prípravnom zápase, kde asistoval pri vyrovnávajúcom góle,“ povedal zástupca FC Nitra Nick Schwarz.Nemecký futbalista označil príchod do Nitry za veľmi príjemný. "Je to tu skutočne vysoko profesionálne. Myslím si, že tím je skvelým mixom mladosti a skúseností. Naším cieľom je odohrať úspešnú sezónu,“ povedal Käuper.