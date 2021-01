Volko zlepšil slovenský halový rekord na 200 m časom 21,04

Slovenský šprintér Ján Volko zlepšil na sobotnom medzinárodnom mítingu vo Viedni časom 21,04 sekundy vlastný slovenský halový rekord na 200 m. Pre zverenca trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka to bol jubilejný 20. slovenský seniorský rekord v kariére.





Ján Volko vstúpil víťazne do novej sezóny, smola Kučeru

Dvadsaťštyriročný Bratislavčan na mítingu Indoor Track & Field Vienna v hale Ferryho Dusiku zlepšil časom vlastné národné maximum z 28. januára 2017 tiež vo Viedni o 7 stotín. Halový majster Európy na 60 m zaostal iba o dve stotiny sekundy za svetovým výkonom roka 2021 Čecha Pavla Masláka (21,02). Informoval web Slovenského atletického zväzu (SAZ) www.atletika.sk.Slovenský šprinér Ján Volko vstúpil víťazne do novej sezóny. Halový majster Európy z Glasgowa 2019 (Naša atletika Bratislava) vyhral v sobotu na mítingu vo Viedni dvakrát v šprinte na 60 m.V prvej šesťdesiatke sa o prvenstvo podelil s Dánom Kojom Musahom, keď obaja dosiahli čas 6,71 sekundy. Druhú sériu vyhral už zverenec trénerskej dvojice Naďa Bendová – Róbert Kresťanko za 6,68 o stotinku pred Srbom Aleksom Kijanovičom a Rakúšanom Markusom Fuchsom (6,73). "Je to dobrý vstup do sezóny, čas je dobrý a som s ním spokojný. Žiaľ, nevyšli mi štarty, trochu dlho nás štartér držal v blokoch, čakanie na výstrel bolo nezvyčajne dlhé. Na tom však nezáleží, hlavné je, že som zvíťazil," citoval 24-ročného Volka portál Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.Jediná stotina sekundy chýbala prekážkarskému špecialistovi na 400 m Martinovi Kučerovi (BK HNTN Bratislava) k tomu, aby si na hladkej štvorstovke zabezpečil miestenku na marcové halové ME v poľskom meste Toruň. Niekdajší víťaz Svetovej univerziády (2013) skončil na medzinárodnom mítingu Indoor Track & Field Vienna v hale Ferryho Dusiku druhý časom 47,61 za Srbom Kijanovičom (47,34). Len o 0,01 sekundy mu ušiel limit. Tridsaťročný Kučera, ktorého pripravuje Radoslav Ivan, si vďaka 6-stotinovému zlepšeniu osobného rekordu z februára 2017 v Ostrave upevnil ôsmu priečku v historických slovenských halových tabuľkách na 400 m.