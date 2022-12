Nitra zvyšuje sadzby za nehnuteľnosti, poplatky za školy aj smetné. Daňový bonus vytvára neúnosnú záťaž, poukazuje mesto

Nová sadzba za meter štvorcový

Zvýšenie smetného pre všetkých

Daňový bonus ako dôvod zvyšovania cien

Mesto musí peniaze pýtať od občanov

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Nitra zvyšuje sadzby za byty, domy, poplatky za základné a materské školy aj smetné. Reaguje tým na infláciu, zvyšovanie cien energií a daňový bonus.Sadzba dane za byty a rodinné domy sa po novom upravuje na úroveň 0,75 eura za meter štvorcový z 0,465 eur. Pri byte s rozlohou 60 metrov štvorcových zaplatí majiteľ po novom 45 eur ročne, čo je navýšenie o 18,10 eur za kalendárny rok.„Nitra sa tak sčasti priblížila susednému krajskému mestu Trnava, ktoré má túto sadzbu od roku 2019 až na úrovni 1 euro za meter štvorcový, teda 60 eur za 60 metrový byt. Žilina navrhuje túto daň zvýšiť na 0,80 eura,“ uviedol hovorca Nitry Tomáš Holúbek Poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní upravili aj poplatky za nakladanie s odpadmi. Pôvodný návrh smetného počítal so zvýšením len pre právnické osoby. Bežným ľuďom sa zvyšovanie malo vyhnúť.Aj na základe rokovania komisie majetku bol na mestské zastupiteľstvo predložený pozmeňujúci návrh na zvýšenie smetného aj pre domácnosti. Jednotlivci si po novom priplatia päť eur, poplatok sa zdvihne zo súčasných 37 eur na 42 eur na osobu a rok.Ako uviedol Holúbek, situácia je pre mestá a obce najmä vďaka navrhovanému daňovému bonusu neistá a v prípade jeho schválenia aj neudržateľná. Vláda dá rodičom na daňovom bonuse po novom 100 eur mesačne na jedno dieťa, čo však vytvára neúnosnú záťaž pre mestá a obce, poukázal. Nitra preto pristupuje, podobne ako iné mestá na Slovensku, k zvyšovaniu cien.„V opačnom prípade by muselo prísť k drastickému obmedzeniu opráv ciest a chodníkov, zastaveniu výsadby stromov, zníženiu frekvencie kosenia a ďalších bežných činností mesta. Nehovoriac o výpadku dotácií, napríklad na hokej,” poukázal Holúbek.Tie sa budú v Nitre od 1. januára 2023 upravovať aj na materských a základných školách. Za materskú školu po novom rodičia zaplatia 30 eur mesačne za prvé dieťa, doteraz to bolo 20 eur. Poplatok za druhé dieťa sa zdvihne z doterajších 20 eur na 25 eur a suma za každé ďalšie dieťa zostáva na pôvodnej úrovni. Zvýši sa aj poplatok za školský klub detí.“Namiesto toho, aby dal štát peniaze priamo samosprávam, musíme ich my pýtať od občanov,” upozornil viceprimátor Miloslav Špoták (Tím Kraj Nitra). Ako dodal, napriek zložitej situácii zostane rodinám v peňaženkách po zarátaní daňového bonusu a zvýšeného rodinného prídavku na konci mesiaca viac ako dnes.V Nitre konkrétne o viac ako 50 eur mesačne na jedno dieťa v povinnej predprimárnej výchove a o viac ako 60 eur mesačne pri predškolákovi. O viac ako 60, resp. 70 eur zostane v peňaženkách rodičov detí, ktoré navštevujú základné školy, v závislosti od toho, či dieťa navštevuje prvý alebo druhý stupeň.