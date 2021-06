Nitrianske divadlo prekvapil záujem divákov, muselo pridať inscenácie

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre eviduje po pandemickej prestávke zvýšený záujem o svoje predstavenia. Viaceré inscenácie muselo zaradiť do júnového programu aj nad plán.





Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho pracuje divadlo naplno už niekoľko mesiacov. Pre divákov sa však mohlo otvoriť iba pred niekoľkými dňami. „Predstavenia hráme od 1. júna. V súčasnosti máme v divadle dve línie. Prvou je príprava výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktorý budeme premiérovať v septembri. V druhej línii sa sústreďujeme na to, aby sme ešte do prázdnin ponúkli naše inscenácie divákom. Je o ne veľký záujem, a to nielen o tie známe, ale napríklad aj o našu novú vzdelávaciu inscenáciu, ktorej premiéru sme uviedli 22. mája a už sme museli do programu pridávať aj jej nové, neplánované predstavenia,“ uviedol Dóczy.Nitrianski diváci tak po niekoľkomesačnej prestávke opäť uvidia hry Drotár, Vlastníci a Testosterón. DAB oprášilo aj hru Dom, ktorá sa pre pandémiu prestala hrať krátko po jej premiére v marci 2020. „Je to úspešná inscenácia, ktorá je už pre náročnejších divákov. Zúčastníme sa s ňou 10. júna aj na festivale Zámocké hry zvolenské,“ povedal Dóczy.DAB pripravuje pre svojich priaznivcov program aj na leto. Na mestských slávnostiach Nitra, milá Nitra sa predstaví pásmom zloženým z obľúbených melódií z muzikálov, ktoré malo DAB vo svojom repertoári. „Tento program bude obohatený aj o skladby z nového pripravovaného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť,“ doplnil Dóczy.Ako zároveň pripomenul, divákov, ktorí chcú prísť na divadelné predstavenia, nečakajú v DAB žiadne výrazné obmedzenia. „Opatrenia sa postupne uvoľňujú. Dnes už nemusíme merať teplotu, dokonca už diváci nemusia byť ani testovaní. Zatiaľ je iba kapacita hľadiska obmedzená na polovicu. Situácia sa však mení z týždňa na týždeň, takže je možné, že koncom júna už budeme môcť hrať pred plnou sálou,“ dodal Dóczy.