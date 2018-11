Nitrianski hokejisti suverénne zdolali Poprad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

HK Nitra - HK Poprad 7:2 (0:1, 4:1, 3:0)

Nitra 23. novembra (TASR) - Nitrinski hokejisti zvíťazili nad HK Poprad 7:2.Prvá tretina medzi Nitrou a Popradom nepriniesla príliš pohľadný hokej pre oko diváka. Hra sa často kúskovala a nebezpečných šancí bolo na oboch stranách málo. Z minima vyťažili maximum hostia, keď v 15. minúte namieril presne Takáč - 1:0. Záver tretiny bol nervózny a rozhodcovia udelili niekoľko trestov, ktoré nadobudli platnosť od druhej tretiny.V prostrednej časti hry začali aktívnejšie domáci, ktorí po dvoch minútach hry vyrovnali. Za chrbát Vošvrdu prepasíroval puk Majdan. Nitrania odohrali výbornú prvú polovicu tretiny. Tlak “corgoňov” vyvrcholil dvomi gólmi. V 29. minúte si našliapol Lantoši a šikovnou strelou spoza hráča prekonal brankára hostí. O dve minúty neskôr ho napodobnil, a to doslova, Buček, ktorý mieril rovnako pod lapačku Vošvrdu - 3:1. Nitrania vyhrávali o dva góly iba do 34. minúty, keď ukážkovo vymietol horný roh Šimbochovej brány Bondra. Gólovo plodnú druhú tretinu uzatvoril v 37. minúte gólom na 4:2 Blackwater.Poprad sa potreboval dostať do zápasu rýchlym kontaktným gólom. Ten neprišiel, práve naopak, “kamzíci” opäť inkasovali. V 47. minúte sa odrazil puk medzi kruhy Blackwaterovi a ten prekonal Vošvrdu. V 51. minúte sa domáci Scheidl efektne zbavil sťahovačkou dvoch obrancov hostí a spoza brány zasunul puk do brány - 6:2. Po šiestom góle zamieril Vošvrda na striedačku a nahradil ho Nechvátal. Ani ten však nedochytal s čistým kontom. V 53. minúte ho prekonal Lantoši a stanovil konečný stav stretnutia na 7:2.Góly: 22. Majdan (Hrušík, Morrison), 29. Lantoši (Buček, McCormack), 31. Buček, 37. Blackwater (Scheidl), 47. Blackwater (Slovák, Lantoši), 51. Scheidl (Kerbashian), 53. Lantoši (Slovák, Blackwater) - 15. Takáč (Fabian), 34. Bondra. Rozhodovali: Müllner, Juhász (Maď.) - Gegáň, Árkovics (Maď.), vylúčení: 7:8, navyše: Rapáč 10 minút za vrazenie na mantinel, Kerbashian (obaja Nitra) 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2095 divákovNitra: Šimboch - Mezei, McCormack, Korím, Morrison, Pupák, Rais, A. Sloboda - Lantoši, Slovák, Blackwater - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, B. Rapáč - Pätoprstý, Čaládi, Hrušík - ŠiškaPoprad: Vošvrda (51. Nechvátal) - Petran, Salija, Fabian, Česánek, Semeňák, Karalahti - D. Bondra, Mlynarovič, Svitana - Abdul, Zagrapan, Koyš - Takáč, Heizer, Václav - Belluš, Paukovček, Macík - Kundrík