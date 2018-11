Zvolenským hokejistom sa podarilo zvíťaziť nad Detvou

Na archívnej snímke brankár Tomáš Tomek (Zvolen). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

HKM Zvolen – HC 07 Detva 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 – 1:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 23. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad HC 07 Detva 4:3 po predĺžení.V prvej tretine mali viac z hry domáci hokejisti, ale skóre mohli otvoriť hostia. Dostali sa do dvoch prečíslení a v oboch prípadoch v priebehu pár sekúnd zakončoval Puliš, Skapskiho v bránke neprekonal. Zvolen mal šance v presilovke, dvakrát Obdržálek a po ňom i Kytnár, recept na Zalivina títo hokejisti nenašli. Nepresadil sa ani ich spoluhráč Lušňák v dvanástej minúte pred odkrytou bránkou, skĺzol mu puk z čepele. Obdržálek mal i tretiu príležitosť, zblízka voľný mieril vedľa. A keď neskóroval z medzikružia ani pohotový Handlovský, o slovo sa znovu prihlásila Detva. Gašparov únik ešte gólom neskončil, avšak deväť sekúnd pred prestávkou po strele F. Fekiača Puliš tečoval puk, Skapski ho len vyrazil a z následnej dorážky uspel Murček – 0:1.Zvolenská odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Hneď v úvode druhého dejstva fauloval Ščurko a v presilovke sa šikovne natlačil pred bránku Vandas, ktorý na dvakrát pokoril Zalivina – 1:1. Ďalšie možnosti mali domáci Lušňákom zblízka a v úniku neuspel ani Kytnár. Hostia mohli ísť trikrát do vedenia, no pred odkrytou bránkou si nerozumel s pukom M. Surový, Ščurko neprekonal Skapskiho zoči – voči a Matúšovi Chovanovi prekazil radosť gólman spod Pustého hradu šťastným zásahom na čiare. Tieto varovné momenty zobral líder súťaže vážne a začal hroziť. Do šancí sa dostali Vandane, P. Zuzin a Lušňák, ale stav menil až po strele Vandaneho z dorážky Kytnár minútu pred druhou prestávkou – 2:1.Vstup do tretej tretiny vyšiel lepšie Detvancom. Od modrej vystrelil Sládok a medzi kruhmi účinne tečoval puk Martin Ďaloga – 2:2. Následne mal hernú prevahu Zvolen, ale gól strelil v 50. minúte hosťujúci celok. Kapitán Sládok vyslal z hornej časti kruhu excelentnú strelu k pravej žrdi a otočil nepriaznivý vývoj. O tri minúty však bolo znovu vyrovnané, postaral sa o to šikovnou strelou z medzikružia Vandas. Tento hráč mal na hokejke i hetrik, ak by v 55. minúte mieril o niečo presnejšie. Domáci mali enormný tlak, no nezužitkovali ho a tak Detva v Podpolianskom derby získala historický prvý bod v zápolení týchto mužstiev. V predĺžení totiž využil Zvolen presilovku, keď sa spomedzi kruhov presadil delovkou Obdržálek.21. Vandas (Špirko), 39. Kytnár (Vandane, Michal Chovan), 53. Vandas (Špirko, Michal Chovan), 64. Obdržálek (Michal Chovan, Špirko) - 20. Murček (Puliš, F. Fekiač), 42. Martin Ďaloga (Sládok, Murček), 50. Sládok (Murček, Hraško). Rozhodovali: Goga, D. Konc st. – Kacej, Vyšný, vylúčení: 0:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2883 divákovZvolen: Skapski – Vandane, Ulrych, Růžička, Zeleňák, Drgoň, Pufahl, Pöyhönen – Vandas, Špirko, Handlovský – Šišovský, Lušňák, Obdržálek – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – Marcinek, Holovič, S. PetrášDetva: Zalivin – Martin Chovan, Kuklev, Hraško, Sládok, F. Fekiač, Gachulinec – Puliš, Murček, Ščurko – Gašpar, V. Fekiač, Martin Ďaloga – Žilka, Matúš Chovan, Tibenský – M. Surový, P. Valent, Král - od 41. Giľák