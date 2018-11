Nitrianski mestskí poslanci zasadnú prvýkrát 30. novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 16. novembra (TASR) – Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré vzišlo z novembrových komunálnych volieb, sa bude konať 30. novembra. Oznámil to dosluhujúci primátor Jozef Dvonč.Vo funkcii ho vystrieda nezávislý kandidát Marek Hattas. Z Tímu Hattas zasadne do poslaneckých lavíc desať nezávislých poslancov, okrem nich aj ďalších 11 nezávislých poslancov, šiesti členovia koalície Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita (SaS), Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a jedna poslankyňa za stranu NOVA.Zatiaľ nie je jasné, kto sa stane nitrianskym viceprimátorom, ani to, ako budú poslanci navzájom spolupracovať. Najsilnejšiu pozíciu v zastupiteľstve má Tím Hattas, ktorý už začal rokovania o prípadnej väčšinovej koalícii. „Tie ešte stále prebiehajú a nie sú ukončené. Keď dospejeme do štádia, že sa bude podpisovať koaličná zmluva, budeme o tom informovať,“ uviedol Hattas.Z pôvodného mestského zastupiteľstva obhájilo svoj mandát 15 poslancov. Odchádzajúci poslanci musia odovzdať čipy, ktoré im zabezpečovali vstup do budovy mestského úradu a na parkovisko pred radnicou. „Sú nastavené na trvanie volebného obdobia, takže aj v prípade neodovzdania sa automaticky zablokujú,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Igor Kršiak.Dosluhujúci poslanci musia odovzdať aj služobné štvorročné notebooky. Tí, ktorí si ich chcú ponechať, môžu počítač odkúpiť za sumu 20 eur, ktorú si ešte staré zastupiteľstvo odhlasovalo. „Účtovná hodnota je nulová, takže ide o symbolickú sumu, ktorú si poslanci schválili. Po odkúpení počítačov sa ešte musia zastaviť na IT oddelení, kde sa im z nich odinštaluje softvér, na ktorý má Mestský úrad v Nitre zakúpené licencie,“ uviedol Kršiak.