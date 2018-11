Svedok v procese s El Chapom tvrdí, že Sinaloa podplácal aj Interpol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. novembra (TASR) - Mexický drogový bos JoaquínGuzmán, ktorý je v USA obžalovaný z viacerých ťažkých zločinov, uplácal mexických prokurátorov, policajtov, vojakov a dokonca aj Interpol. El Chapo si chcel úplatkami údajne poistiť hladkú prepravu kokaínu z Kolumbie do USA, informovala v piatok agentúra AFP.Pri vypočúvaní pred americkým súdom to vo štvrtok tvrdil jeden z kľúčových svedkov v procese s El Chapom. Svedok JesúsZambada je bratom druhého z bosov kartelu Sinaloa, IsmaelaZambadu. El Mayo je stále na úteku pred políciou.Jesús Zambada je v americkom väzení od svojho zadržania v roku 2008. Pred súdom detailne vyrozprával, ako on osobne podplatil vplyvných úradníkov mexického ministerstva spravodlivosti, príslušníkov federálnej polície zodpovedných za dopravu na diaľniciach, policajtov na regionálnej i miestnej úrovni. Hovoril dokonca aj o údajnom podplácaní Interpolu, medzinárodnej policajnej organizácie.uviedol 57-ročný JesúsZambada, ktorý pre kartel pracoval 20 rokov a je kľúčovým svedkom obžaloby.Dodal, že v jednom prípade vyplatil 100.000 dolárov ako úplatok generálovi Gilbertovi Toledanovi, ktorý bol na čele mexického štátu Guerrero. Stalo sa tak podľa neho na Guzmánov pokyn.Zambada vysvetlil, že mal za úlohu previezť kokaín z Kolumbie cez územie štátu Guerrero.Svedok vypovedal aj omedzi drogovými kartelmi a klanmi.Deň pred tým Zambada súdu vysvetlil fungovanie kartelu, ktorý podľa americkej justície v rokoch 1989-2014 prepašoval do USA asi 154 ton kokaínu.Svedok pred súdom potvrdil, že kartel riadili spoločne El Chapo s jeho bratom Ismaelom. Týmto svojím tvrdením tak poprel verziu obhajoby, ktorá sa El Chapa snaží pred súdom vykresliť akoGuzmán, bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa, je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv zločineckého prostredia v Mexiku. Začiatkom januára 2016 sa tretíkrát dostal do rúk polície.Prvýkrát ho zadržali v roku 1993 v Guatemale, odkiaľ bol vydaný do Mexika. V roku 2001, keď sa objavila informácia o jeho hroziacom vydaní do USA, sa mu však z väzenia podarilo ujsť. Po 13 rokoch na úteku ho polícia znova chytila vo februári 2014.V júli 2015 sa mu však opäť podarilo ujsť, a to tunelom vykopaným z cely väzenia do najbližšieho domu. Na úteku vtedy strávil pol roka.V mexickom väzení Ciudad Juárez pri hraniciach s USA, kde sa nachádzal až do vydania do Spojených štátov v januári 2017, ho strážilo okolo 700 príslušníkov ochranky, a to vnútri objektu i v jeho okolí.