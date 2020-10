Nitriansky Jaguar Land Rover analyzuje podmienky testovania vo vlastnej réžii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nitriansky Jaguar Land Rover aktuálne zisťuje, či sa dajú podmienky realizovania testovania vo vlastnej réžii stanovené štátom v požadovanom rozsahu a časovom rámci realizovať.Ako pre agentúru SITA potvrdila manažérka pre firemné záležitosti automobilky Miroslava Remenárová, minulý týždeň kontaktovali príslušné orgány, aby ich informovali, že by radi poskytli súčinnosť pri celonárodnom testovaní."Takáto súčinnosť by zahŕňala napríklad preplánovanie pracovných činností či organizáciu našich zamestnancov pre testovanie na určenom mieste, ktorým mohlo byť napríklad vonkajšie parkovisko v areáli Strategického parku, kde pôsobia spoločnosti, zamestnávajúce dokopy približne 6 000 ľudí," priblížila Remenárová. Zároveň dodala, že zamestnancov budú vyzývať k aktívnej účasti na testovaní.Štát umožnil firmám nad 4 000 zamestnancov, aby urobili testovanie v rámci celoplošného testovania, vo vlastnej réžii. Poskytne im na to registračne formuláre, ale aj samotné antigénové testy. Minister obrany Jaroslav Naď v pondelok upresnil, že tento limit neznamená, že uvedený počet pracovníkov musí mať jedna konkrétna fabrika, môže ísť aj o celý priemyselný park. Ak by limit znížili, stratili by podľa jeho slov kontrolu nad celým procesom testovania.