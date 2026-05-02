|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 2.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žigmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. mája 2026
Najväčšia horehronská hojdačka sa zrútila, keď na nej boli traja ľudia. Zasahoval aj záchranársky vrtuľník
V obci Lom nad Rimavicou sa zrútila obľúbená atrakcia, nachádzali sa na nej traja ľudia.
Zdieľať
2.5.2026 (SITA.sk) - V prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.
V obci Lom nad Rimavicou sa zrútila obľúbená atrakcia, nachádzali sa na nej traja ľudia. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako priblížil, na najväčšej horehronskej hojdačke sa v piatok 1. mája poobede zlomila drevená hranolová konštrukcia.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková pre portál priblížila, že počas toho, ako sa hojdačka zlomila a zrútila sa, sa na nej nachádzali tri osoby, a to 71-ročná žena, 51-ročný muž a 48-ročná žena.
Staršiu ženu a muža previezli na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene, pričom 48-ročnú ženu musela previezť letecká záchranná služba do nemocnice v Banskej Bystrici. Ako portál spresnil, ženu zasiahol padajúci rám hojdačky. Do nemocnice ju previezli v stabilizovanom stave s poranením krčnej chrbtice a odreninami hlavy. Podľa slov Žabkovej bolo v prípade začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia horehronská hojdačka sa zrútila, keď na nej boli traja ľudia. Zasahoval aj záchranársky vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.
