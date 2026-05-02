 24hod.sk    Z domova

02. mája 2026

Najväčšia horehronská hojdačka sa zrútila, keď na nej boli traja ľudia. Zasahoval aj záchranársky vrtuľník


Tagy: Hojdačka Nešťastie Turistická atrakcia

V prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. V obci Lom nad Rimavicou sa zrútila obľúbená atrakcia, nachádzali sa na nej traja ľudia. Informoval o tom



2.5.2026 (SITA.sk) - V prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.


V obci Lom nad Rimavicou sa zrútila obľúbená atrakcia, nachádzali sa na nej traja ľudia. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako priblížil, na najväčšej horehronskej hojdačke sa v piatok 1. mája poobede zlomila drevená hranolová konštrukcia.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková pre portál priblížila, že počas toho, ako sa hojdačka zlomila a zrútila sa, sa na nej nachádzali tri osoby, a to 71-ročná žena, 51-ročný muž a 48-ročná žena.

Staršiu ženu a muža previezli na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene, pričom 48-ročnú ženu musela previezť letecká záchranná služba do nemocnice v Banskej Bystrici. Ako portál spresnil, ženu zasiahol padajúci rám hojdačky. Do nemocnice ju previezli v stabilizovanom stave s poranením krčnej chrbtice a odreninami hlavy. Podľa slov Žabkovej bolo v prípade začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.


Zdroj: SITA.sk - Najväčšia horehronská hojdačka sa zrútila, keď na nej boli traja ľudia. Zasahoval aj záchranársky vrtuľník

Tagy: Hojdačka Nešťastie Turistická atrakcia
