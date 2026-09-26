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26. septembra 2026

Nitriansky kraj investoval za štyri roky do sociálnych služieb 26 miliónov eur – FOTO


Tagy: Investície Modernizácia sociálna oblasť Zariadenia sociálnych služieb

Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investoval za uplynulé štyri ...



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825268427_2260306688061954_6603981591037286191_n e1790432644790 676x423 26.9.2026 (SITA.sk) - Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb.


Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investoval za uplynulé štyri roky do modernizácie a rozvoja sociálnych služieb 26 miliónov eur. Zrealizoval a posky 65 investičných akcií tol aj dotácie v objeme viac ako 210-tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Výstavba nových zariadení


Ako informovala hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková, významná časť investícií smerovala do výstavby nových zariadení sociálnych služieb. V Horných Lefantovciach kraj investoval 4,5 milióna eur, v Zlatých Moravciach viac ako tri milióny eur a vo Dvoroch nad Žitavou viac ako 4,2 milióna eur. Zariadenia spolu poskytnú domov 120 ľuďom. V Horných Lefantovciach už prebieha skúšobná prevádzka.

Ďalších päť zariadení sociálnych služieb plánuje kraj vybudovať v Mužli, Mani, Kolíňanoch, Dolných Lefantovciach a Horných Lefantovciach. Investície smerovali aj do nájomného bývania. V budovách bývalých stredoškolských internátov v Zlatých Moravciach má vzniknúť 24 bytov za približne 2,1 milióna eur. Vo Dvoroch nad Žitavou sú na vybudovanie 20 nájomných bytov pripravené približne dva milióny eur.

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Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb. Na protipožiarnu ochranu vyčlenil približne 3,5 milióna eur. V piatich zariadeniach pribudli systémy elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru. Takmer 770-tisíc eur smerovalo do rozšírenia priestorov Zariadenia sociálnych služieb Kreatív v Klasove. Kapacitu zariadenia rozšírila zostava 22 modulárnych kontajnerov, ktoré slúžia na terapie, tvorivé aktivity a ďalšie činnosti. Pôvodné priestory sa následne mohli upraviť na bývanie.

Klimatizácia aj odmeny pre zamestnancov


NSK zároveň zabezpečil 286 elektrických antidekubitných polohovateľných postelí za 425-tisíc eur. Klimatizáciou je podľa kraja čiastočne vybavených 23 z 25 župných zariadení sociálnych služieb. Od roku 2023 pribudlo v ôsmich zariadeniach 85 klimatizačných jednotiek.

Súčasťou podpory sociálnych služieb boli aj mimoriadne odmeny pre zamestnancov. Odmenu 800 eur v hrubom dostalo 1 170 pracovníkov vrátane sestier, praktických sestier, asistentiek, sanitárov a opatrovateľov. V septembri kraj vyplatil ďalšie odmeny vo výške 435 eur v hrubom pre kuchárky, údržbárov, pomocné sily, kuričov, vrátnikov a skladníkov.


Zdroj: SITA.sk - Nitriansky kraj investoval za štyri roky do sociálnych služieb 26 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Modernizácia sociálna oblasť Zariadenia sociálnych služieb
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