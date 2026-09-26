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26. septembra 2026
Nitriansky kraj investoval za štyri roky do sociálnych služieb 26 miliónov eur – FOTO
Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investoval za uplynulé štyri ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb.
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investoval za uplynulé štyri roky do modernizácie a rozvoja sociálnych služieb 26 miliónov eur. Zrealizoval a posky 65 investičných akcií tol aj dotácie v objeme viac ako 210-tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí.
Ako informovala hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková, významná časť investícií smerovala do výstavby nových zariadení sociálnych služieb. V Horných Lefantovciach kraj investoval 4,5 milióna eur, v Zlatých Moravciach viac ako tri milióny eur a vo Dvoroch nad Žitavou viac ako 4,2 milióna eur. Zariadenia spolu poskytnú domov 120 ľuďom. V Horných Lefantovciach už prebieha skúšobná prevádzka.
Ďalších päť zariadení sociálnych služieb plánuje kraj vybudovať v Mužli, Mani, Kolíňanoch, Dolných Lefantovciach a Horných Lefantovciach. Investície smerovali aj do nájomného bývania. V budovách bývalých stredoškolských internátov v Zlatých Moravciach má vzniknúť 24 bytov za približne 2,1 milióna eur. Vo Dvoroch nad Žitavou sú na vybudovanie 20 nájomných bytov pripravené približne dva milióny eur.
Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb. Na protipožiarnu ochranu vyčlenil približne 3,5 milióna eur. V piatich zariadeniach pribudli systémy elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru. Takmer 770-tisíc eur smerovalo do rozšírenia priestorov Zariadenia sociálnych služieb Kreatív v Klasove. Kapacitu zariadenia rozšírila zostava 22 modulárnych kontajnerov, ktoré slúžia na terapie, tvorivé aktivity a ďalšie činnosti. Pôvodné priestory sa následne mohli upraviť na bývanie.
NSK zároveň zabezpečil 286 elektrických antidekubitných polohovateľných postelí za 425-tisíc eur. Klimatizáciou je podľa kraja čiastočne vybavených 23 z 25 župných zariadení sociálnych služieb. Od roku 2023 pribudlo v ôsmich zariadeniach 85 klimatizačných jednotiek.
Súčasťou podpory sociálnych služieb boli aj mimoriadne odmeny pre zamestnancov. Odmenu 800 eur v hrubom dostalo 1 170 pracovníkov vrátane sestier, praktických sestier, asistentiek, sanitárov a opatrovateľov. V septembri kraj vyplatil ďalšie odmeny vo výške 435 eur v hrubom pre kuchárky, údržbárov, pomocné sily, kuričov, vrátnikov a skladníkov.
Zdroj: SITA.sk - Nitriansky kraj investoval za štyri roky do sociálnych služieb 26 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investoval za uplynulé štyri roky do modernizácie a rozvoja sociálnych služieb 26 miliónov eur. Zrealizoval a posky 65 investičných akcií tol aj dotácie v objeme viac ako 210-tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí.
Výstavba nových zariadení
Ako informovala hovorkyňa kraja Zuzana Vilčeková, významná časť investícií smerovala do výstavby nových zariadení sociálnych služieb. V Horných Lefantovciach kraj investoval 4,5 milióna eur, v Zlatých Moravciach viac ako tri milióny eur a vo Dvoroch nad Žitavou viac ako 4,2 milióna eur. Zariadenia spolu poskytnú domov 120 ľuďom. V Horných Lefantovciach už prebieha skúšobná prevádzka.
Ďalších päť zariadení sociálnych služieb plánuje kraj vybudovať v Mužli, Mani, Kolíňanoch, Dolných Lefantovciach a Horných Lefantovciach. Investície smerovali aj do nájomného bývania. V budovách bývalých stredoškolských internátov v Zlatých Moravciach má vzniknúť 24 bytov za približne 2,1 milióna eur. Vo Dvoroch nad Žitavou sú na vybudovanie 20 nájomných bytov pripravené približne dva milióny eur.
Kraj investoval aj do zvýšenia bezpečnosti zariadení sociálnych služieb. Na protipožiarnu ochranu vyčlenil približne 3,5 milióna eur. V piatich zariadeniach pribudli systémy elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru. Takmer 770-tisíc eur smerovalo do rozšírenia priestorov Zariadenia sociálnych služieb Kreatív v Klasove. Kapacitu zariadenia rozšírila zostava 22 modulárnych kontajnerov, ktoré slúžia na terapie, tvorivé aktivity a ďalšie činnosti. Pôvodné priestory sa následne mohli upraviť na bývanie.
Klimatizácia aj odmeny pre zamestnancov
NSK zároveň zabezpečil 286 elektrických antidekubitných polohovateľných postelí za 425-tisíc eur. Klimatizáciou je podľa kraja čiastočne vybavených 23 z 25 župných zariadení sociálnych služieb. Od roku 2023 pribudlo v ôsmich zariadeniach 85 klimatizačných jednotiek.
Súčasťou podpory sociálnych služieb boli aj mimoriadne odmeny pre zamestnancov. Odmenu 800 eur v hrubom dostalo 1 170 pracovníkov vrátane sestier, praktických sestier, asistentiek, sanitárov a opatrovateľov. V septembri kraj vyplatil ďalšie odmeny vo výške 435 eur v hrubom pre kuchárky, údržbárov, pomocné sily, kuričov, vrátnikov a skladníkov.
Zdroj: SITA.sk - Nitriansky kraj investoval za štyri roky do sociálnych služieb 26 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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