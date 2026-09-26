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26. septembra 2026

Slovensko ako základňa ruských špiónov? Bátor upozorňuje na rastúce riziko


Tagy: bezpečnostné hrozby Premiér Slovenskej republiky spravodajské služby

Podľa Bátora je hanbou, že z územia SR sa stáva časť EÚ a NATO, kde môžu ruskí spravodajskí dôstojníci nerušene operovať. Slovensko sa stáva základňou pre ruských špiónov. Vyhlásil to ...



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674991b49a655841223165 scaled 1 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Podľa Bátora je hanbou, že z územia SR sa stáva časť EÚ a NATO, kde môžu ruskí spravodajskí dôstojníci nerušene operovať.


Slovensko sa stáva základňou pre ruských špiónov. Vyhlásil to bývalý veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor z Progresívneho Slovenska. Reagoval tak na informácie z Nemecka, ktoré prekazený útok na závod na výrobu dronov pri Prešove spája s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU.

Slovensko ako centrum ruských spravodajských operácií


„Zo Slovenska sa stáva centrum ruských spravodajských operácií a priama hrozba pre celé územie Európskej únie. Už to netvrdíme len my v PS – ako pri príchode nového ruského veľvyslanca, ktorý je šéfom takýchto operácií – už to tvrdia aj nemecké orgány. Za viacerými útokmi na území Nemecka podľa nich stála skupina, ktorá operovala aj z územia SR,“ upozornil Bátor.

Podľa Bátora je hanbou, že z územia SR sa stáva časť a NATO, kde môžu ruskí spravodajskí dôstojníci nerušene operovať. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) im na to podľa Bátora dokonca vytvára podmienky. „Je otázne, čo robia slovenské informačné a bezpečnostné služby, keď dovolia takýmto aktérom na území SR pôsobiť,“ dodal Bátor. Zároveň kritizuje, že slovenský rezort diplomacie toleruje rozrastanie ruskej ambasády.

Predĺžená ruka Ruska


„Dokonca pozývame ruského vojenského pridelenca, ktorý je priamym zástupcom ruskej vojenskej spravodajskej služby zodpovednej za organizovanie takýchto útokov,“ upozornil Bátor. Je podľa neho dnes už jasné, o čom sa premiér Fico v Moskve za zatvorenými dverami rozprával s Putinom.

Progresívne Slovensko je podľa Bátora presvedčené, že sa SR stáva predĺženou rukou Ruska. „A je to len začiatok týchto aktivít. Ich početnosť, rozsah a intenzita sa smerom k našim voľbám budú stupňovať. Zo Slovenska sa zároveň stáva priama bezpečnostná hrozba pre EÚ a NATO,“ uzavrel Bátor.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko ako základňa ruských špiónov? Bátor upozorňuje na rastúce riziko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpečnostné hrozby Premiér Slovenskej republiky spravodajské služby
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