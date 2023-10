Nivy majú za sebou už druhý rok, denne ich navštívi až 60-tisíc ľudí

Novinky pribúdajú počas celého roka

17.10.2023 (SITA.sk) -Návštevnosť centra počas pracovného týždňa dosahuje úroveň 60-tisíc ľudí denne. Ukazuje sa tak, že Nivy si ľudia naozaj obľúbili a radi sa sem vracajú.Nivy aj v druhom roku po otvorení pokračovali v rozširovaní svojej ponuky. K už dobre známym prevádzkam pribudli ďalšie zvučné mená a overené značky, ale aj celkom nové a unikátne koncepty. Svoje miesto na Nivách našiel napríklad aj slovenský výrobca kabeliek a kožených doplnkov Dajana Rodriguez, rovnako slovenská módna značka Errore, ponuku obuvi rozšíril nedávno otvorený Deichman. Deťom pribudlo na Nivách trampolínové a zábavné centrum JUMP FUN.Čerstvým nováčikom je tiež koncept zameraný na oblečenie a potreby pre outdoorové aktivity Muničák či u kávičkárov obľúbený Starbucks. V najbližších mesiacoch k nim pribudne ďalších viac ako 20 nových konceptov, do konca tohto roka napríklad aj nový detský kútik Funtázia, obchod so sladkosťami Candy Cat či smoothie bar Shake Theory.Ani Tržnica Nivy so svojou širokou ponukou domácej a svetovej kuchyne v napredovaní nezaostáva. Denne ju navštívi takmer 20-tisíc stravníkov. Koncept modernej tržnice plnej kvalitných lokálnych produktov od overených farmárov dopĺňajú klasické food courty, street food prevádzky, kaviarne, reštaurácie a obchody s čerstvými potravinami. Počas druhého roka fungovania Nivy centra v nej pribudlo vôbec prvé talianske Vapiano, onedlho pribudnú prevádzky s tradičnou slovenskou kuchyňou v bezlepkovej verzii od Salash a klasickej verzii od Hostinca, mäsové guličky na všetky spôsoby od EatBallz, indická samoobslužná reštaurácia Véda.Na Zelenej streche Nív, ktorá je skutočným lákadlom pre návštevníkov centra, otvorilo úplne prvé bistro. V prípade priaznivého počasia si môžu návštevníci vychutnať grilované špeciality Groof bistra priamo pod holým nebom. Zelená strecha ponúka ale omnoho viac. Množstvo zelene, oddychové zóny, 550 metrov dlhý bežecký okruh, 2 workoutové ihriská, grilovacia zóna s možnosťou prenajať si gril, komunitná záhradka, ping-pongové stoly aj detské ihrisko v tvare slnečnej sústavy robia zo Zelenej strechy Nív skutočnú oázu v centre hlavného mesta. Novinkou je skrinka YourLOX, ktorá slúži ako požičovňa športových pomôcok ako napríklad kettlebellu, švihadla, ping-pongových rakiet či dokonca šachových figúrok za symbolický poplatok.Tradíciou sa postupne stávajú aj podujatia ako pivný festival s Beerstation, Kávičkari fest, komunitné Blšáky či vianočné Sashe trhy, ktoré na Nivách nebudú chýbať ani tento rok.Mobilná aplikácia centra Ahoj Nivy! má za dva roky už 123-tisíc stiahnutí. Používatelia si v nej môžu zbierať body a vymieňať si ich za zľavy či darčeky u svojich obľúbených predajcov alebo za originálne zážitky. Tento rok mali možnosť použiť svoje nazbierané body na služby módnej štylistky Andrei Ziegler alebo sa zapojiť do súťaže o luxusné kempovanie priamo na Zelenej streche Nív.To je motto, ktorým sa riadi nákupné centrum Nivy. Pretože Nivy sú v prvom rade o rozmanitosti ľudí, ktorí v nich radi trávia čas. Potvrdil to aj májový casting na tvár Nivy centra, ktorého sa zúčastnili desiatky fanúšikov centra.