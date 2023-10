Prezident Biden navštívi Izrael, pomôcť má vraj prísť aj dvetisíc amerických vojakov

USA a Izrael vypracujú plán pomoci

Pomôcť má aj dvetisíc vojakov

17.10.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden v stredu navštívi Izrael, aby ukázal podporu kľúčovému spojencovi USA v období obáv, že vojna medzi židovským štátom a palestínskym militantným hnutím Hamas by sa mohla zmeniť na väčší regionálny konflikt. Oznámil to v utorok ráno v Tel Avive šéf americkej diplomacie Antony Blinken Z Izraela Biden odcestuje do Jordánska, kde sa stretne s arabskými lídrami, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby Keďže sa humanitárna situácia v Pásme Gazy zhoršuje, Blinken povedal, že USA a Izrael sa dohodli na vypracovaní plánu, ktorý umožní humanitárnej pomoci od darcovských krajín dostať sa k civilistom v Gaze. Súčasťou plánu má byť možnosť vytvorenia oblastí, ktoré pomôžu civilistov udržať mimo ohrozenia."Zdieľame obavy Izraela, že Hamas môže zhabať alebo zničiť pomoc vstupujúcu do Gazy alebo inak brániť tomu, aby sa dostala k ľuďom, ktorí ju potrebujú," povedal Blinken.Pentagon vraj tiež prikázal prípravu „na nasadenie" pre približne 2-tisíc vojakov, ktorí majú byť prichystaní pomôcť Izraelu v období vojny židovského štátu s Hamasom. Uviedli to dvaja americkí predstavitelia s podmienkou zachovania anonymity.Americkí vojaci v rámci pomoci Tel Avivu majú vykonávať viacero podporných rolí, napríklad v oblasti zdravotníctva alebo v oblasti poskytovania dodatočnej bezpečnosti pri prevencii explózií nastražených výbušnín, uviedol jeden z predstaviteľov USA. Vojakov nemajú vyslať do Izraela, ale do iných krajín v regióne.