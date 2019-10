Nižšia daň z príjmu sa dotkne viac než 132.000 firiem

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 23. októbra (TASR) - Od budúceho roka má na Slovensku klesnúť daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %, pričom toto zníženie sa dotkne všetkých podnikateľských subjektov s obratom do 100.000 eur. Analýza poradenskej spoločnosti Bisnode ukázala, že zmena sa dotkne viac než 132.000 spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností.uvádza Petra Štěpánová, analytička Bisnode.Databázy spoločnosti v súčasnosti evidujú dovedna 132.242 spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, ktoré v daňových priznaniach uvádzajú ročný obrat do 100.000 eur a počet týchto firiem sa od roku 2015 každým rokom zvyšuje. Podľa analytičky od konca roka 2018 zaznamenali nárast o 4219 podnikov s obratom do 100.000 eur, z roka 2017 na rok 2018 pribudlo až 7084 takýchto firiem, čo predstavuje nárast o 5,9 % a z roka 2016 na rok 2017 sa počet zvýšil o 6371 týchto podnikov, teda o 5,6 %. Je zrejmé, že narastajúci trend nepoľavuje. V súvislosti s plánovanými zmenami pri znížení dane z príjmu možno očakávať, že ich počet ešte výraznejšie narastie.Najviac firiem s obratom do 100.000 eur je zaregistrovaných v Bratislavskom kraji (45.176 podnikov). Ďalej nasleduje Košický (14.508), Nitriansky (13.933), Žilinský (13.213), Banskobystrický (12.258), Prešovský (11.930) a Trnavský kraj (11.307).Najmenej spoločností s obratom do 100.000 eur zaregistrovalo svoje podnikanie v Trenčianskom kraji (9917).