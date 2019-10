Počet robotov v slovenskom priemysle rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. októbra (TASR) - Automatizácia výroby na Slovensku aj vo svete sa zintenzívňuje. Zastúpenie robotov v slovenských priemyselných podnikoch narástlo podľa International Federation of Robotics od roku 2016 o 22 %. Kým v roku 2016 na Slovensku pripadalo na 10.000 pracovníkov v priemysle 135 robotov, vlani to bolo už 165 robotov.Slovensko patrí do prvej dvadsiatky krajín, v ktorých je zastúpenie robotov v priemyselnej výrobe najväčšie. Za rok 2016 sa umiestnilo v globálnom rebríčku na 17. mieste a v aktuálnom, ktorý odzrkadľuje čísla z vlaňajška, na 16. pozícii. V porovnaní s celoeurópskym priemerom je vo fabrikách na Slovensku hustota priemyselných robotov vyššia takmer o 50 %." vysvetľuje Marián Filka zo spoločnosti Siemens.Aktuálne investície do automatizácie však na Slovensku nepoháňa snaha nahradiť ľudí výkonnejšími strojmi. Viaceré fabriky sa v posledných rokoch rozhodli využívať viac robotov preto, lebo ľudí na trhu práce nenašli. Čoraz častejšie pritom siahajú po kolaboratívnych robotoch, takzvaných kobotoch, ktoré sú v priemyselnej robotike pomerne novým trendom.Hoci podiel kobotov na trhu priemyselných robotov predstavoval vlani podľa International Federation of Robotics iba 3,24 %, ich predaj medziročne narástol o 23 % a v budúcnosti sa budú podľa Filku presadzovať čoraz viac.Slovenský priemysel má napriek vysokej miere automatizácie v automobilkách značný potenciál aj pre ďalšie rozširovanie priemyselných robotov. Napríklad v Singapure, ktorý je lídrom rebríčka, pripadá na 10.000 pracovníkov v priemyselnej výrobe 5-násobne viac robotov a v Nemecku je hustota robotov v porovnaní so Slovenskom zhruba dvojnásobná.Podľa Filku veľký potenciál pre ďalšiu automatizáciu má u nás predovšetkým potravinársky priemysel, kde sa vo výrobe s produktmi manipuluje stále prevažne manuálne. Značný priestor je podľa neho takisto v montážnych linkách subdodávateľov automobilového priemyslu, kde ľudia robia monotónnu manuálnu prácu.Rastúca miera automatizácie mení požiadavky na typ ľudí, akých fabriky potrebujú, ale zvyšuje tiež potrebu nasadiť monitorovacie technológie. Pri vyššej miere automatizácie budú podniky potrebovať namiesto operátorov viac technických ľudí na správu a údržbu, ktorí sa nezaobídu bez nástrojov schopných zbierať z výroby detailné dáta.