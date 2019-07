Nižšie ceny potravín nájdu dovolenkári v štátoch V4 a v Bulharsku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – Veľká časť Slovákov v tomto roku strávi dovolenku v zahraničí a tých, ktorí nemajú zakúpené all inclusive pobyty, sa dotýkajú aj ceny potravín v dovolenkových destináciách. Hoci vo väčšine štátov Európy ceny potravín oproti minulému roku vzrástli, v susedných krajinách Vyšehradskej štvorky sú napriek tomu ešte stále nižšie ako na Slovensku. Vyplýva to z analýzy Slovenského farmárskeho družstva.Lacnejšie stravovanie ponúka aj Bulharsko, naopak, výrazne drahšie potraviny nájdu dovolenkári v Taliansku, Grécku a napriek miernemu medziročnému zlacneniu aj v Chorvátsku.upozornila na to analytička družstva Eva Sadovská.S vyššími cenami potravín, a to o 13,9 %, musia dovolenkári počítať v Grécku, kde ich môžu prekvapiť ceny pečiva, mlieka či vajec, ktoré sú o tretinu vyššie ako na Slovensku. Ešte väčšie rozdiely v cenách potravín má v súčasnosti Taliansko, kde je napríklad cena mäsa o polovicu vyššia ako na domácich pultoch. V priemere je cena potravín v Taliansku vyššia o 22 %.Naopak, v prípade všetkých slovenských susedov je nákup potravín na dovolenke lacnejší ako doma. "spresnila Sadovská.Najväčšie výkyvy cien oproti vlaňajšku sú viditeľné pri ovocí a zelenine. Zelenina totiž zdražela vo väčšine analyzovaných dovolenkových destinácií o desiatky percent. Výnimkou je iba Chorvátsko, kde je aj aktuálne zelenina lacnejšia o 2,2 % ako vlani. Naopak, nižšie ceny ako pred rokom sú evidované takmer vo všetkých destináciách v prípade ovocia. Výnimkou sú iba Bulharsko a Maďarsko. Aj v týchto krajinách však zdraželo ovocie iba o niekoľko desatín percenta.Ceny potravín podľa májových údajov Eurostatu rástli takmer v celej Európe, no v štátoch s lacnejšími potravinami o niečo viac. Zatiaľ čo v Česku medziročne vzrástli ceny potravín o 3,1 % a na Slovensku o 4,2 %, ešte výraznejšie tempo rastu zaznamenal Eurostat v Poľsku a Maďarsku s nárastom cien potravín o 5,3 a 5,4 % a v Bulharsku s medziročným rastom o 5,8 %. V Taliansku a Grécku je nárast cien najmenej viditeľný, keď cenovky potravín na pultoch ich obchodov sú vyššie ako vlani iba o 0,5 % a 0,4 %. "Zrejme dobrou správou pre Slovákov dovolenkujúcich v Chorvátsku je fakt, že ceny potravín sú podľa najaktuálnejších štatistík v tejto krajine nižšie ako vlani o 0,6 %," dodala Sadovská.